Domtar : PAPER EXCELLENCE CONCLUT UN ACCORD DÉFINITIF D'ACQUISITION DE DOMTAR AU PRIX DE 55,50 $ PAR ACTION, EN ESPÈCES

(Tous les renseignements financiers sont en dollars américains)

Cette transaction stratégique permettra d'accélérer la stratégie de croissance de Paper Excellence, notamment sa percée de l'attrayant marché américain; elle vient aussi accroître les ressources financières de Domtar, de même que sa base de clients éventuels et sa gamme de produits.

Richmond, Colombie-Britannique, et Fort Mill, Caroline du Sud, le 11 mai 2021 - Paper Excellence, un fabricant mondial diversifié de pâte et de papiers de spécialité, d'impression, d'écriture et d'emballage, et Domtar (NYSE: UFS) (TSX: UFS), un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de regroupement stratégique d'entreprises en vertu duquel le groupe de sociétés Paper Excellence fera l'acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de Domtar au prix de 55,50 $ par action, en espèces.

Le prix d'achat représente une prime d'environ 37 % par rapport au cours de clôture de l'action de Domtar le 3 mai 2021, dernier jour de bourse avant la déclaration de Domtar en réponse aux annonces des médias concernant un éventuel regroupement d'entreprises entre Domtar et Paper Excellence, et une prime d'environ 44% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours au 3 mai 2021. La transaction entièrement en espèces représente une valeur d'entreprise d'environ trois milliards de dollars.

Après la clôture de la transaction, Paper Excellence a l'intention de poursuivre les activités de Domtar en tant qu'entité commerciale autonome. Domtar continuera d'être dirigée par son équipe de direction et prévoit conserver ses bureaux corporatifs et ses établissements de production.

Joe Ragan, directeur financier mondial de Paper Excellence, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Domtar et ses employés au sein de la famille Paper Excellence. Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie mondiale d'identification d'actifs bien placés et de leur positionnement pour la croissance. Le choix de Domtar s'intègre parfaitement dans notre culture d'excellence opérationnelle. Nous sommes enthousiastes à l'idée de percer le marché américain alors que nous augmentons continuellement la capacité de Paper Excellence à servir sa base de clients de premier ordre sans cesse croissante.

« Nous admirons depuis longtemps la présence expansive de Domtar dans le monde et nous pensons qu'elle constituera un atout précieux pour Paper Excellence. Nous sommes impatients d'investir dans les actifs et les employés de Domtar afin de favoriser une croissance à long terme », a conclu M. Ragan.

Cet accord permet à nos actionnaires de réaliser une valeur en espèces certaine et immédiate majorée d'une prime importante pour leurs actions », a déclaré John D. Williams, président et chef de la direction de Domtar. « Cette transaction valide notre plan stratégique à long terme pour nos principaux secteurs des pâtes et papiers, de même que pour notre expansion continue dans celui de l'emballage. »

« Nos employés dévoués ont joué un rôle déterminant dans le succès de Domtar, et je suis heureux de voir que cette transaction soutient la stratégie que notre équipe a élaborée au prix d'efforts considérables au cours des dernières années », a ajouté M. Williams. « Au sein de Paper Excellence, nous poursuivrons sur cette lancée. »

Précisions sur la transaction

L'accord a été approuvé unanimement par les membres du conseil d'administration de Domtar. La transaction devrait être conclue au cours du second semestre de 2021, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Domtar, de l'obtention des autorisations réglementaires requises, et des autres conditions de clôture d'usage.

Conseillers

Barclays agit à titre de conseiller financier, et Latham & Watkins, LLP, McMillan, LLP, Miller Titerle LLP, et Mehigan LLP agissent en qualité de conseillers juridiques de Paper Excellence.

Morgan Stanley & Co., LLC agit en tant que conseiller financier et Debevoise & Plimpton LLP, et Osler, Hoskin & Harcourt, LLP agissent en qualité de conseillers juridiques de Domtar.

Énoncés de nature prospective

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse, les informations incorporées aux présentes par référence et d'autres énoncés écrits et oraux faits de temps à autre par nous ou en notre nom sont basés sur des attentes, des projections actuelles concernant les opérations, les conditions du secteur, la situation financière et la liquidité, peuvent ne pas se rapporter strictement à des faits historiques ou actuels et peuvent contenir des énoncés de nature prospective qui reflètent nos opinions actuelles en ce qui concerne les événements futurs et la performance financière y compris la transaction proposée entre Domtar et Paper Excellence. En tant que tels, ils sont considérés comme des « énoncés de nature prospective » qui fournissent des attentes ou des prévisions actuelles d'événements futurs. Ces énoncés de nature prospective se caractérisent en général par l'utilisation de mots tels que « prévoir », « croire », « attendre », « prétendre », « viser », « cibler », « planifier », « continuer », « estimer », « projeter », « pouvoir », « vouloir », « devoir » et des expressions similaires. Ces énoncés de nature prospective doivent être considérés en sachant que de telles énoncés impliquent une variété de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, et peuvent être affectées par des hypothèses. Par conséquent, aucun énoncé de nature prospective ne peut être garanti et les résultats réels peuvent varier considérablement. De nombreux risques, contingences et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de nos énoncés de nature prospective.

Où trouver des renseignements supplémentaires

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ou la sollicitation d'un vote ou d'une autorisation. Le présent communiqué peut être considéré comme un document de sollicitation afférent à la fusion proposée entre Domtar et Paper Excellence. Dans le cadre de la fusion proposée, Domtar a l'intention de déposer une circulaire de procuration auprès de la SEC. IL EST CONSEILLÉ AUX DÉTENTEURS DE TITRES DE LIRE LA CIRCULAIRE DE PROCURATION LORSQU'ELLE SERA DISPONIBLE, CAR ELLE CONTIENDRA DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. Les détenteurs de titres peuvent obtenir une un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration (lorsqu'elle sera disponible) et d'autres documents déposés par Domtar auprès de la SEC, au http://www.sec.gov. Des exemplaires gratuits de la circulaire de procuration, une fois disponible, et des autres documents déposés par Domtar auprès de la SEC peuvent aussi être obtenus auprès de la société. Des exemplaires gratuits des documents déposés par Domtar auprès de la SEC seront accessibles gratuitement dans la section Investisseurs du site Web de Domtar, au https://www.domtar.com/fr/qui-nous-sommes/investisseurs-et-gouvernance/investisseurs.

Participants à la sollicitation

Domtar et ses administrateurs et dirigeants peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Domtar à l'égard de la fusion proposée. Des renseignements au sujet des administrateurs et des dirigeants de Domtar sont présentés dans la procuration annuelle de Domtar, qui a été déposée auprès de la SEC le 25 mars 2021. Les actionnaires pourront obtenir des renseignements supplémentaires concernant l'intérêt de ces participants en lisant la circulaire de procuration afférente à la fusion proposée, lorsqu'elle sera disponible.

À propos de Paper Excellence

Paper Excellence, dont le siège social est situé en Colombie-Britannique, est un fabricant diversifié de pâte et de papiers de spécialité, d'impression, d'écriture et d'emballage. Avec des effectifs de plus de 2 800 personnes, la société exploite sept usines au Canada qui produisent et expédient plus de 2,8 millions de tonnes par an. Paper Excellence est prête à poursuivre sa croissance grâce à sa stratégie d'excellence opérationnelle et à ses produits rentables et de qualité élevée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.paperexcellence.com.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non-tissés air-laid. Comptant près de 6 400 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Personnes-ressources chez Paper Excellence

Relations avec les médias

Ross Lovern / Hallie Wolff

Kekst CNC

Tél. : 917 842-7205 / 917 842-1127

Personnes-ressources chez Domtar

Relations avec les investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur

Relations avec les investisseurs

Tél. : 514 848-5049

Relations avec les médias

David Struhs

Vice-président

Affaires corporatives et développement durable

Tél. : 803 802-8031