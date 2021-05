Domtar : s'agrandit pour devenir un fournisseur de premier plan de produits non-tissés air-laid

Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd’hui qu'elle agrandirait son installation d’Engineered Absorbent Materials (EAM) basée à Jesup, en Géorgie. Le projet jouera un rôle essentiel en permettant à l'entreprise d’atteindre une position de leader mondial dans le secteur des matériaux absorbants et de la technologie offrant de la pâte en flocons et des matériaux non-tissés air-laid.

« Cette expansion est une étape stratégique vers le renforcement de notre proposition de valeur en tant que partenaire essentiel pour les clients du marché de l'hygiène absorbante du monde entier », a déclaré Lewis Fix, vice-président de Domtar, pâte commerciale et air-laid.

L’installation d’EAM de Domtar développe et fabrique des solutions de noyaux absorbants innovants et de qualité élevée depuis 1998. Ce projet d'agrandissement dotera l'installation d’une ligne de production Dan-Web air-laid à grande échelle. La machine sera pleinement opérationnelle en 2022, améliorant la capacité de Domtar à fournir aux clients nationaux et mondiaux des solutions de matériaux absorbants uniques.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non-tissés air-laid. Comptant près de 6 400 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

