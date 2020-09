DONTNOD : entame le recrutement de sa nouvelle équipe à Montréal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dontnod Entertainment a annoncé que les recrutements pour son nouveau bureau canadien, basé à Montréal, sont lancés. Pilotée par plusieurs des créateurs de Life Is Strange, cette nouvelle filiale aura pour mission de créer une nouvelle IP narrative détenue par la société. Le studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo précise que Luc Baghadoust endosse le rôle de producteur exécutif studio, et que Michel Koch prend la direction créative.Il ajoute que l'expérience acquise, notamment grâce à leur travail sur la série Life Is Strange '' qui a fait la renommée mondiale de l'entreprise, sera un atout considérable pour la création d'un nouveau titre narratif mémorable ''." Nous sommes très attachés à la culture nord-américaine riche et diverse dans laquelle nous avons ancré notre saga Life Is Strange et notre nouvelle aventure narrative Tell Me Why. Notre présence sur le continent américain est très importante mais elle est aussi naturelle pour nous. Elle fait partie de la vision du studio : travailler avec de nouveaux talents pour créer des œuvres authentiques, originales et inclusives " a déclaré Oskar Guilbert, président directeur général de Dontnod.