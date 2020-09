DONTNOD pris entre des résultats opérationnels en repli et des perspectives encourageantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dontnod Entertainment a fait état de résultats contrastés au premier semestre, l'éditeur de jeux vidéo étant en phase de transition vers un modèle comprenant plus d’auto-éditions, plus rémunérateur. « Cette mutation prendra du temps », prévient LCM. En Bourse, l’action Dontnod recule de 1,55% à 12,70 euros, limitant ses pertes par rapport au plus bas de la matinée.Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net a progressé de 64% à 667 000 euros en raison d'un effet de base favorable du fait d'une charge exceptionnelle de 422 000 euros, un an auparavant.L'Ebitda économique, qui compte le résultat d'exploitation et le crédit d'Impôt Jeux Vidéo, a, lui, reculé de 25% à 1,74 million d'euros.Cette baisse reflète l'augmentation de 27,4% des charges de personnel destinées à accompagner les 6 lignes de production en cours.Dans le même temps, les royalties ont chuté de 29,6% à 920 000 euros, reflétant uniquement les revenus du back catalogue. Au total, le chiffre d'affaires, qui comprend aussi les redevances éditeurs (-6,6% à 6,07 millions) ont reculé de 10,5% à 6,99 millions d'euros.Dontnod met l'accent sur les produits d'exploitation économiques, qui ont bondi de 19,9% à 10,8 millions d'euros. Outre le chiffre d'affaires, ils intègrent la production immobilisée, qui représente les coûts engagés sur les jeux en coproduction et en autoédition jusqu'à leurs sorties.Elle a plus que triplé à 3,82 millions d'euros, intégrant l'accélération des développements de Twin Mirror, de la nouvelle coproduction avec Focus Home Interactive ; Projet 8 ; et du premier développement entièrement autoédité du Studio ; Projet 7." Ce phénomène illustre la part croissance des investissements prise par Dontnod, que ce soit sur les projets en coproduction (jeu Focus) ou en autoédition ", explique LCM.S'agissant de ses perspectives, le second semestre 2020 bénéficiera, entre autres, des royalties attendues de Life is Strange 2, dont le premier épisode est disponible gratuitement depuis le 17 septembre 2020 ce qui redynamisera les ventes de l'ensemble du jeu.Par ailleurs, cette seconde partie de l'exercice sera marquée par le lancement de Twin Mirror, premier jeu autoédité (disposant de royalties garanties dès sa commercialisation) dont la sortie est programmée sur PC avec EPIC Games et sur consoles avec Bandai Namco, le 1er décembre 2020.LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 17 euros sur DontNod. Le bureau d'études souligne que la mutation est " clairement sur la bonne voie " et juge " très solides " les perspectives.