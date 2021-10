Don't Nod Entertainment : A suivre aujourd'hui

Le résultat net de Dontnod Entertainment est ressorti à 355 000 euros au au premier semestre (contre 667 000 euros un an auparavant), intégrant, entre autres, une charge exceptionnelle de 0,2 million d'euros sans impact sur la trésorerie et l'amortissement de l'écart d'acquisition relatif à Dontnod Eleven. L'Ebita économique, incluant les crédits d'impôts jeu vidéo (Français et Canadien), ressort en forte amélioration à 3,3 millions d'euros, hausse de 92%.



" Cette bonne performance, au regard de la hausse de 18,5% des produits d'exploitation économiques reflète les choix stratégiques opérés vers plus d'actifs détenus via la propriété intellectuelle sur les jeux coproduits ou auto-édités ", a expliqué l'éditeur de jeux vidéo.



Il a affiché une progression de 19% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 12,8 millions d'euros.



Le second semestre 2021 sera marqué par le lancement sur Steam, le 1er décembre, de Twin Mirror, premier jeu auto-édité par le studio. Par ailleurs, le studio continuera de bénéficier des royalties issues de Twin Mirror et du back catalogue (dont Life is Strange et Vampyr).