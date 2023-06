Paris, 15 juin 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce l'arrivée de Pascale CLARAC en qualité de Responsable du Business Development en remplacement d'Abrial DA COSTA, qui quittera ses fonctions fin juin pour d'autres projets professionnels.

Pascale a 15 années d'expérience dans le secteur du jeu vidéo, notamment au sein d'Activision Blizzard et Plaion (anciennement Koch Media). Pascale accompagnera la croissance et le renforcement du modèle économique de DON'T NOD, dans une période palpitante de la vie du Groupe, avec un ambitieux pipeline de lancements.

Oskar GUILBERT, Président Directeur Général, de DON'T NOD déclare « Je suis ravi d'accueillir Pascale au sein de nos équipes, dont l'expertise et la connaissance du marché serviront la valorisation de nos propriétés intellectuelles. Je remercie chaleureusement Abrial pour les 9 années passées chez DON'T NOD, et les challenges que nous avons relevés ensemble. Je lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. »

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

