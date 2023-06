Paris, 8 juin 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, célèbre son 15ème anniversaire avec un événement dédié sur Steam et la sortie d'Harmony: The Fall of Reverie.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare : « Je suis très heureux et fier de célébrer notre 15ème anniversaire. Je souhaite remercier chaleureusement les équipes pour leur contribution passionnée au développement de notre studio, porté par leur souci de la qualité et leur esprit d'innovation. Je remercie aussi nos actionnaires et partenaires pour leur soutien fort et indéfectible qui aujourd'hui nous donne les moyens de nos ambitions. Nous avons maintenant les yeux rivés sur l'avenir avec enthousiasme.

Notre riche pipeline de sorties démarre dès cette semaine avec le lancement de notre dernier jeu d'aventures narratives, Harmony: The Fall of Reverie. Nous sommes impatients de voir les joueuses et les joueurs plonger dans cette extraordinaire et captivante fiction, fruit du travail passionné de nos talentueuses équipes.

Pouvoir continuer à créer des histoires qui fascinent les joueuses et les joueurs du monde entier est un privilège pour l'ensemble des talents de DON'T NOD et nous continuerons à l'avenir à repousser les limites, à innover et à offrir des expériences de jeu immersives et inoubliables. Vivement les 15 prochaines années ! »

De Remember Me à la série Life is Strange, en passant par Tell Me Why et Vampyr, jusqu'aux toutes dernières aventures narratives du studio, les joueuses et joueurs curieux comme les fans de la première heure pourront profiter des jeux DON'T NOD avec une réduction allant jusqu'à 80%. L'événement « DON'T NOD 15th Birthday Sale » se déroulera jusqu'au 15 juin.

Retrouvez la page Steam dédiée ici : https://store.steampowered.com/sale/dontnod15thbirthdaysale



Simultanément, DON'T NOD lance son tout nouveau jeu narratif, Harmony: The Fall of Reverie, dès à présent disponible sur Steam et Nintendo Switch, avec une réduction de lancement de 10%, et arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 22 juin.

Une édition spéciale de la bande originale est également disponible en exclusivité sur Steam ! Ce bundle comprend le jeu, Harmony: The Fall of Reverie, et sa bande originale composée par Lena Raine.

Découvrez le trailer de lancement de Harmony: The Fall of Reverie ici :

https://youtu.be/1Hz7y6PRchk

Dans Harmony: The Fall of Reverie, les joueuses et joueurs se glisseront dans la peau de Polly, une jeune femme retournant dans sa ville natale dans l'espoir de retrouver sa mère mystérieusement disparue. Polly ne tarde pas à découvrir qu'elle a un don de clairvoyance, qui la lie à un autre monde, Rêverie, dans lequel elle devient Harmonie. Elle devra tenter de rétablir l'équilibre entre notre monde et celui de Rêverie, le royaume d'êtres divins connus sous le nom d'Aspirations : Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité.

En tant qu'Harmonie, les joueuses et joueurs auront pour mission de choisir l'Aspiration qui deviendra le nouveau Cœur de l'Humanité. Dans Rêverie, la Mantique leur permettra de passer d'une scène à une autre, d'entrevoir l'avenir et découvrir ainsi de nouveaux embranchements. C'est ici qu'Harmonie déterminera la destinée de l'humanité en usant de ressources : des cristaux capables de débloquer des nœuds importants de l'histoire, qu'elle gagnera en fonction de ses choix et des liens qu'elle tissera avec les Aspirations.

Dans ce jeu vibrant et futuriste, rencontrez des personnages attachants et découvrez une histoire captivante à travers un univers riche en couleurs, le tout sublimé par une bande-son unique créée par la talentueuse Lena Raine, compositrice primée.

Retrouvez les dernières actualités sur notre site internet.

Suivez DON'T NOD sur Facebook, Twitter, et Instagram.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

