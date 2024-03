Paris, 4 mars 2024 – DON'T NOD Entertainment, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce une évolution de sa Direction générale avec le départ de Benoît Gisbert Mora qui quitte ses fonctions de Directeur Général Adjoint afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

La transition a été soigneusement préparée avec Agathe Monneret, Directrice Administratrice et Financière, et Oskar Guilbert, Président Directeur Général, qui renouvelle sa totale confiance en son Comité de Direction pour mener à bien les projets enthousiasmants du Groupe en 2024 et au-delà.

« Je remercie sincèrement Benoît pour sa contribution au développement de DON'T NOD au cours des 7 dernières années. » a déclaré Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD. « Benoît a joué un rôle important pour faire du studio ce qu'il est aujourd'hui en contribuant activement à son financement, à sa structuration et à son développement. Son esprit d'équipe et son engagement total ont d'ores et déjà permis d'assurer une parfaite transition au sein de la Direction Administrative et Financière depuis l'automne dernier. Nous comprenons et respectons son choix d'entamer un nouveau chapitre de son brillant parcours professionnel et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets. »

Benoît Gisbert Mora ajoute : « Je tiens à exprimer ma gratitude envers Oskar pour ces 7 années formidables passées au sein du Groupe et remercier tous ceux qui m'ont accompagné et fait progresser tout au long de ce qui restera comme une expérience professionnelle forte et une extraordinaire aventure humaine. Je garderai toujours un œil attentif au succès de DON'T NOD et je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de travailler avec des personnes aussi talentueuses. »

La Société étudie l'opportunité de renforcer son Comité de Direction afin d'accompagner la mise en œuvre de sa stratégie de développement orientée vers ses fondamentaux créatifs AA à forte valeur ajoutée (Action-RPG, Action Aventure et Aventure Narrative) et un modèle économique équilibré entre coproduction et auto-édition.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is StrangeTM, Tell Me WhyTM, Twin MirrorTM), RPG (VampyrTM, Banishers: Ghosts of New EdenTM) et action (Remember MeTM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of ReverieTM et JusantTM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

