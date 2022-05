Don't Nod Entertainment : DONTNOD ANNONCE LA DATE DE SORTIE DE GERDA: A FLAME IN WINTER SUR NINTENDO SWITCH ET PC (STEAM)

Le jeu sera disponible le 1er septembre 2022

19 mai 2022. DONTNOD Entertainment, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est heureux d'annoncer la date de sortie de Gerda: A Flame in Winter, premier jeu édité par DONTNOD et développé par un studio tiers, PortaPlay.

Cette expérience narrative de type RPG-lite sortira sur Nintendo Switch et PC (Steam) le 1er septembre 2022.

À cette occasion, Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Gerda: A Flame in Winter est le premier jeu développé en coproduction avec un studio tiers à être édité par les équipes de DONTNOD. Nous avons été immédiatement séduits par le jeu et nous sommes ravis de soutenir PortaPlay pour donner vie à cette histoire intime encore jamais racontée. Nous sommes convaincus que cette nouvelle Propriété Intellectuelle qui enrichit notre line-up au-delà des capacités de production interne contribuera fortement à la création de valeur de DONTNOD. »

Ce jeu narratif poignant se déroule dans le petit village danois de Tinglev durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. Il est inspiré de faits réels que Hans von Knut Skovfoged, Head of Development chez PortaPlay, tient de sa grand-mère, membre de la résistance danoise. Les joueuses et joueurs marcheront dans les pas de Gerda Larsen, héroïne inattendue, qui devra s'armer de courage et de détermination lorsque sa vie bascule brutalement.

Alors qu'elle rentre de la clinique dans laquelle elle travaille en tant qu'infirmière, Gerda remarque du sang devant chez elle et découvre son mari, Anders, aux mains de la Gestapo ; ce dernier est alors arrêté. Il a laissé derrière lui d'importants documents concernant la Résistance et il semble que de nombreuses vies danoises et allemandes dépendent désormais des prochaines actions de Gerda.

Une histoire de guerre racontée, non pas sur la ligne de front, mais dans le cadre intime du village danois dans lequel elle a grandi.

Gerda: A Flame in Winter sera disponible sur Nintendo Switch et PC (Steam) dès le 1er septembre 2022 et peut déjà être ajouté à la liste de souhaits sur Steam !

À propos de DONTNOD Entertainment

DONTNOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGETM, TELL ME WHYTM, TWIN MIRRORTM), RPG (VAMPYRTM) et action (REMEMBER METM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DONTNOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

À propos de PortaPlay

PortaPlay est un développeur indépendant qui créé des jeux ayant un sens. Le studio conçoit des jeux depuis plus de 12 ans à Copenhague, grâce à une équipe expérimentée d'une dizaine de personnes, ayant une expérience dans les jeux indépendants, les serious games et les AAA+. PortaPlay développe des jeux sur la guerre et les conflits, racontés du point de vue des hommes et des femmes qui les endurent, avec un gameplay stimulant et une narration ancrée dans la réalité. Des expériences qui vous immergent dans la vie des personnages et de leurs histoires et vous mettent au défi de prendre des décisions difficiles, le tout proposé avec un haut niveau d'accessibilité.



Développé par PortaPlay

Co-Produit par PortaPlay Gaming et Dontnod Entertainment © 2021 – All rights reserved

© 2008-2021 DON'T NOD Entertainment. All Rights Reserved.

© 2021 Nintendo Switch is a trademark of Nintendo

