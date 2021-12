Don't Nod Entertainment : DONTNOD DÉVOILE SON NOUVEAU JEU NARRATIF, EN COPRODUCTION AVEC PORTAPLAY SORTIE EN 2022 SUR NINTENDO SWITCH ET PC

Regardez le teaser dès maintenant !

Paris, 15 décembre 2021 – DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo, est fier de présenter Gerda: A Flame in Winter. Dévoilé ce soir lors du Nintendo – Indie World, ce tout nouveau jeu narratif est développé par le studio danois PortaPlay sous la forme d'une coproduction dont DONTNOD détient la majorité des droits.

Premier jeu d'un développeur tiers à être édité par DONTNOD, cette nouvelle collaboration contribue au potentiel de création de valeur du studio-éditeur qui intègre ainsi à son actif une Propriété Intellectuelle supplémentaire et enrichit son programme de sorties de jeux au-delà de ses capacités de production interne.

DONTNOD et PortaPlay sont ravis de dévoiler le teaser d'annonce de Gerda: A Flame in Winter, qui peut être visionné ici : https://youtu.be/BLqqysDBUHo

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Nous sommes très heureux de participer à l'évènement Nintendo – Indie World pour dévoiler Gerda : A Flame in Winter, le premier jeu édité par DONTNOD et développé par un studio partenaire. Nous sommes ravis de travailler avec PortaPlay sur ce jeu qui a su trouver la formule parfaite entre l'émotion d'une narration forte et des éléments RPG. Les aventures narratives et les jeux de rôles sont deux genres très populaires et au cœur du savoir-faire de DONTNOD. »

Prévu pour 2022, Gerda: A Flame in Winter est une expérience narrative intime, de type RPG-lite, se déroulant au Danemark, durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. À travers une histoire poignante inspirée de faits réels, les joueuses et les joueurs incarnent Gerda, une infirmière qui devra s'armer de courage et de détermination lorsque sa vie bascule brutalement. Une histoire de guerre racontée, non pas sur la ligne de front, mais dans le cadre intime du petit village danois dans lequel elle a grandi. Livrée à elle-même, Gerda devra tout tenter pour sauver ses proches.

En temps de guerre, chaque dilemme est un défi et chaque décision peut engendrer de lourdes conséquences. Grâce à une combinaison équilibrée d'exploration, de dialogues et de gestion de ressources, toutes les décisions que prendront les joueuses et les joueurs seront intimement liées à leurs traits de personnalité. Les relations et les interactions avec leur entourage, véritables compétences dans le jeu, façonneront le récit et influenceront le dénouement de l'histoire.

Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger vos proches ?

Gerda: A Flame in Winter sera disponible sur Nintendo Switch et PC et sortira en 2022.

À propos de DONTNOD Entertainment

DONTNOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGETM, TELL ME WHYTM, TWIN MIRRORTM), RPG (VAMPYRTM) et action (REMEMBER METM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DONTNOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne - à commencer par Twin Mirror - ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

A propos de PortaPlay

PortaPlay est un développeur indépendant qui créé des jeux ayant un sens. Le studio conçoit des jeux depuis plus de 12 ans à Copenhague, grâce à une équipe expérimentée d'une dizaine de personnes, ayant une expérience dans les jeux indépendants, les serious games et les AAA+. PortaPlay développe des jeux sur la guerre et les conflits, racontés du point de vue des hommes et des femmes qui les endurent, avec un gameplay stimulant et une narration ancrée dans la réalité. Des expériences qui vous immergent dans la vie des personnages et de leurs histoires et vous mettent au défi de prendre des décisions difficiles, le tout proposé avec un haut niveau d'accessibilité.

