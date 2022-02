Paris, 23 février 2022

DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo fait le point sur l'activité du studio au titre de son exercice 2021 et présente ses axes de développement.

Évolution de l'activité 2021[1]

Au titre de l'exercice 2021, DONTNOD Entertainment devrait afficher une forte progression de ses royalties, en croissance attendue de 52% à 5,7 M€, portée par :

Une excellente performance du back catalogue, tirée par VAMPYR, qui s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie en juin 2018. La popularité du titre restait très forte en 2021, avec 8 millions de téléchargements gratuits au cours de la dernière opération free-day sur l'Epic Game Store. Cette co-production, qui sera définitivement amortie au 31 décembre 2021, constitue à ce jour le plus grand succès financier du studio aux côtés de LIFE IS STRANGE 1. DONTNOD réaffirme ainsi sa capacité à développer des propriétés intellectuelles à succès.

TWIN MIRROR, qui contribue largement au chiffre d'affaires royalties de l'exercice 2021, grâce aux minimums garantis. Pour rappel, TWIN MIRROR a été commercialisé sur la plateforme PC Steam le 1er décembre 2021, après une sortie l'année précédente sur consoles et PC (EPIC Game Store). Grâce à un modèle économique maîtrisé depuis le rachat de la propriété intellectuelle auprès de Bandai Namco en 2018, DONTNOD est parvenu à couvrir 75% de ses investissements sur le projet. Cependant, dans un marché globalement saturé en fin d'année 2021 et pénalisé par la soudaine fermeture du marché chinois (qui ne devrait pas être levée à moyen terme), la Société estime que TWIN MIRROR ne générera qu'un niveau marginal de chiffre d'affaires dans le futur. La Société a ainsi décidé de déprécier l'intégralité des frais de développement encore immobilisés, avec un impact comptable de l'ordre de 4,4 M€ attendu au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Cet élément exceptionnel n'aura aucun impact sur l'EBITDA économique[2].

Fort d'une solide position de trésorerie attendue à 57 M€ à fin 2021 et de la confiance inaltérée de ses partenaires, DONTNOD poursuit son ambition de croissance à long terme avec la construction d'un solide portefeuille de jeux.

Axes de développement

Avec un portefeuille de 7 propriétés intellectuelles originales sorties et désormais 8 en production dont 2 annoncées, DONTNOD confirme sa position de leader mondial dans la production de contenu narratif original AA. Le studio, qui concentre désormais sa capacité de production sur l'auto-édition et la coproduction, conservera à l'avenir la grande majorité de la propriété intellectuelle et des royalties de ses projets.

En 2022, DONTNOD poursuivra le développement de ses 6 projets internes et éditera les jeux des studios danois PortaPlay (Gerda: A Flame in Winter) et belge Studio Tolima (cf. communiqué publié ce jour), développés sous la forme de coproduction dont DONTNOD détient la majorité des droits. Les dates de sortie de ces 8 projets sont attendues entre 2022 et 2025. DONTNOD se positionne ainsi idéalement face à une évidente concentration du secteur autour de la production de contenu de qualité.

Enfin, en 2022 DONTNOD renforcera sa capacité de production sur le segment porteur de l'action-RPG, au travers de la montée en puissance du développement du Projet 8 avec Focus Entertainment et du lancement d'une nouvelle chaîne de production dédiée à ce segment. Le studio poursuivra également son déploiement à Montréal avec la création d'un pôle multi-projet à forte composante narrative porté par les créateurs de LIFE IS STRANGE. En parallèle, pour soutenir ses ambitions d'éditeur en dehors de ses capacités de production interne, DONTNOD étudiera de nouvelles collaborations externes aux budgets maitrisés, et en accord avec sa ligne éditoriale, plébiscitée par une communauté fortement engagée de plus de 4 millions de joueuses et joueurs à travers le monde.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « En 4 ans, le montant de nos royalties a été multiplié par 5 pour atteindre un niveau record en 2021. Cette dynamique est notamment liée aux succès de LIFE IS STRANGE et VAMPYR sur lesquels nous comptons continuer de capitaliser. Il est donc tout naturel que nous décidions d'accélérer nos investissements dans les capacités de développement de nouveaux jeux qui vont s'inscrire dans la même veine, aussi bien dans le pôle multi-projet de Montréal que dans le pôle RPG parisien. En parallèle, nous continuons à explorer les opportunités d'apporter notre expertise, en termes de coproduction et d'édition, à des acteurs indépendants afin de leur donner les moyens de faire émerger leurs créations originales tout en intégrant à notre actif davantage de Propriétés Intellectuelles. »

À propos de DONTNOD Entertainment :

DONTNOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGETM, TELL ME WHYTM, TWIN MIRRORTM), RPG (VAMPYRTM) et action (REMEMBER METM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DONTNOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne - à commencer par Twin Mirror - ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

[1] Tous les chiffres relatifs aux états financiers 2021 du présent communiqué de presse, ne sont, à ce stade, pas finalisés et n'ont pas été audités.

[2] Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements & provisions nettes de reprises + Crédit d'Impôts Jeu Vidéo

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yWtwYMpqY2yUnZqcY5eba2ZmaGhompbKbWiak2FtlcrGbW9nlm+Sb5XLZnBkmGls

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73346-dontnod_activite_2021_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews