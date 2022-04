Don't Nod Entertainment : RÉSULTATS ANNUEL 2021

Performance économique en ligne avec les dernières prévisions

Progression de +13% des produits d'exploitation économiques

Croissance de l'EBITDA économique de +33% à 5,8 M€

Solide position de trésorerie renforcée à 58,4 M€

Puissant line-up avec 8 créations originales sur la période 2022-2025

DONTNOD renforce son engagement RSE par la création d'un comité dédié et la publication de son premier rapport

27 avril 2022. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo présente ses résultats annuels consolidés 2021 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 13 avril 2022. Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit et le rapport financier 2021 sera publié dans les prochains jours.

À cette occasion, Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « L'année 2021 a été particulièrement riche pour DONTNOD. Nous avons accéléré notre virage stratégique vers l'auto-édition, soutenu par le renforcement de nos moyens financiers, l'entrée au capital de Tencent et la signature de notre premier partenariat de coproduction et d'édition de studio tiers avec PortaPlay. DONTNOD est présent sur un marché en profonde mutation, où les défis techniques et éditoriaux sont nombreux. En concentrant nos efforts sur la création et l'édition d'un contenu de qualité, nous nous positionnons idéalement pour les prochaines années et nous continuerons ainsi de cultiver les différences qui ont fait notre force depuis la création du studio, pour offrir de nouvelles expériences fortes et uniques à nos communautés. Notre accord avec Tencent témoigne parfaitement de notre capacité à tirer partie des opportunités offertes par l'effervescence de notre marché sans renoncer à notre indépendance. »

Données consolidées auditées en K€ - (Normes comptables françaises) 2020 2021 Chiffre d'affaires 13 506 10 501 - dont Royalties 3 781 5 738 - dont Redevances Editeurs 9 725 4 763 Production immobilisée[1] 10 069 16 168 Total produits d'exploitation Economiques[2] 23 574 26 669 Autres produits 10 99 Total charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et provisions) (23 417) (25 349) Crédits d'impôts (dont CIJV) 4 211 4 411 EBITDA Economique[3] (incluant crédits d'impôts) 4 377 5 831 Dotations aux amortissements (2 860) (9 275) Impôts différés - (97) EBIT Economique[4] (incluant crédits d'impôt) 1 518 (3 541) Résultat financier (38) 202 Résultat exceptionnel (217) 396 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (314) (314) Résultat net de l'ensemble consolidé 949 (3 257)



Montée en puissance des 7 lignes de production à fin 2021

Au titre de l'exercice 2021, DONTNOD affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de 13% par rapport à 2020, à 26,7 M€, qui reflètent :

une forte progression des royalties de 52%, pour atteindre un plus haut historique à 5,7 M€ ;

de 52%, pour atteindre un plus haut historique à 5,7 M€ ; des redevances éditeurs , en baisse de 51% à 4,8 M€ en 2021, parfaitement en ligne avec la stratégie orientée vers la coproduction et l'auto-édition ;

, en baisse de 51% à 4,8 M€ en 2021, parfaitement en ligne avec la stratégie orientée vers la coproduction et l'auto-édition ; une production immobilisée en hausse de 61%, à 16,2 M€, illustrant les 7 projets auto-édités ou coproduits à fin 2021.



EBITDA économique en croissance de +33%

La progression des produits d'exploitation économiques s'accompagne d'une amélioration de la performance opérationnelle du studio au titre de l'exercice 2021 grâce à une maîtrise des charges d'exploitation hors dotations.

Les charges de personnel, à 18,7 M€ en 2021 contre 17,2 M€ un an auparavant, sont en augmentation maitrisée de 9% et les autres charges d'exploitation en hausse de 9% à 6,3 M€ en 2021 contre 5,7 M€ en 2020, illustrent la montée en puissance des chaînes de production.

Ainsi, l'EBITDA économique 2021 ressort à 5,8 M€ contre 4,4 M€ en 2020 soit une progression de 33%.

Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, incluant, comme annoncé, une dépréciation de 4,4 M€ au titre des frais de développement encore immobilisés de TWIN MIRROR, l'EBIT économique s'établit à (3,5) M€ contre 1,5 M€.

Enfin, le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à (3,3) M€ en 2021 contre 0,9 M€ sur l'exercice précédent.



Une structure financière solide et renforcée

ACTIF 2020 2021 PASSIF 2020 2021 Actif immobilisé 22 618 29 889 Fonds propres 40 221 85 618 Stocks, en-cours - - Provisions 2 550 2 141 Clients, comptes rattachés 2 643 1 381 Dettes financières 4 028 4 106 Autres créances 5 626 6 370 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 264 1 368 Disponibilités & VMP 21 217 58 438 Autres dettes 4 042 2 845 TOTAL 52 105 96 078 TOTAL 52 105 96 078



DONTNOD a dégagé sur l'exercice 2021 une marge brute d'autofinancement positive de 5,9 M€ en forte amélioration (+1,7 M€ par rapport à 2020) et des flux liés à l'activité de 5,2 M€. Associés à la levée de fonds de 50 M€ réalisée en janvier 2021, les flux de trésorerie générés au cours de l'exercice ont largement permis de couvrir les investissements réalisés en 2021 (16,4 M€), principalement liés aux jeux en développement sur les modèles d'auto-édition et de coproduction.

Au 31 décembre 2021, la structure financière de DONTNOD ressort ainsi fortement renforcée avec des capitaux propres qui s'élèvent à 85,6 M€ et une trésorerie disponible dépassant les 58,4 M€.

Les dettes financières, à 4,1 M€, incluent un Prêt Garanti par l'État de 3,6 M€ remboursable à échéance 2026.

DONTNOD dispose ainsi de ressources financières solides lui permettant de poursuivre son ambition de croissance à long terme.



Construction d'un portefeuille d'actifs solide

L'année 2022 sera marquée par :

l'enrichissement du line-up au travers d'une coproduction avec le Studio TOLIMA autour d'un futur jeu dont DONTNOD détient la majorité des droits ;

la sortie de Gerda: A Flame in Winter, développé en coproduction avec le studio PortaPlay sur Nintendo Switch et PC ;

la création de deux nouvelles chaines de production, une à Paris sur le segment porteur de l'action-RPG, au cœur du succès de VAMPYR, avec un nouveau projet et une à Montréal à forte composante narrative portée par les créateurs du best-seller LIFE IS STRANGE.

Ainsi, conformément à son ambition de croissance rentable à long terme, DONTNOD poursuivra le développement d'un portefeuille d'actifs solide composé de 8 propriétés intellectuelles dont les sorties sont étalées sur 4 ans.

Après 2 années d'investissements et plus de 320 talents de haut niveau aujourd'hui, la création d'un studio à Montréal et la structuration des départements marketing et publishing, les prochaines années marqueront un tournant pour le Groupe, avec la sortie d'une vague de jeux auto-édités ou coproduits. C'est au travers de cette accélération du rythme de sorties et de la désintermédiation engagée en 2020 que DONTNOD conservera la majorité de ses royalties et de ses propriétés intellectuelles.



Une entreprise engagée et responsable

Dans le cadre du renforcement de sa politique RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise), en 2021, DONTNOD a constitué un Comité RSE, paritaire et représentatif des deux sites géographiques du Groupe, composé de membres du Comité de Direction et regroupant plusieurs compétences issues de différents services (ressources humaines, marketing et communication et finance). Ce Comité anime la politique RSE de DONTNOD, articulée autour des objectifs 2022 suivants :

Utiliser les jeux pour promouvoir le développement durable et l'éducation : En nous accompagnant d'expert.es pour traiter sincèrement les thématiques de société, En poursuivant le chantier interne collaboratif traitant de nos axes d'engagement.

Assurer un environnement de travail positif, collaboratif, respectueux et inclusif, en déployant massivement les parcours de sensibilisation auprès des talents du Groupe.

Accompagner les talents d'aujourd'hui et de demain au travers : D'une politique de cooptation couplée à des engagements associatifs, D'un doublement de la fréquence des entretiens individuels, D'un renforcement de notre actionnariat salarié.

Garantir un modèle d'affaires éthique et durable via la mise en place d'une charte éthique accompagnée d'un programme de formation interne.

Limiter dans notre activité notre empreinte environnementale, en réalisant un bilan carbone qui permettra de mener des actions concrètes pour le futur.

DONTNOD a réalisé, au titre de l'exercice 2021, son premier rapport RSE qui vient matérialiser ses engagements, ainsi que ses objectifs pour le futur, afin de délivrer une feuille de route claire et ambitieuse en matière de politique sociale, sociétale et environnementale.

À propos de DONTNOD Entertainment

DONTNOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGETM, TELL ME WHYTM, TWIN MIRRORTM), RPG (VAMPYRTM) et action (REMEMBER METM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DONTNOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

[1] Au titre des coûts engagés sur les jeux en coproduction et en auto-édition jusqu'à leurs sorties

[2] Chiffre d'affaires + production immobilisée

[3] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + CIJV + CTMM (crédits d'Impôt Jeux Vidéo)

[4] Résultat d'exploitation + CIJV + CTMM (crédits d'Impôt Jeux Vidéo)

