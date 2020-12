Découvrez la bande-annonce de lancement de ce thriller psychologique !

Paris, le 1er décembre 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est heureux d'annoncer que son premier titre auto-édité Twin Mirror™, nouvelle aventure narrative co-produite avec Shibuya-Productions, est désormais disponible sur PC (via l'Epic Games Store), PlayStation®4 (PlayStation®Store) et Xbox One™ (Microsoft®Store). Les joueurs peuvent dès à présent embarquer dans ce thriller psychologique direction Basswood, Virginie Occidentale, et suivre Sam Higgs dans sa quête de vérité. Pour célébrer la sortie de son nouveau titre, le studio indépendant DONTNOD a le plaisir de partager une nouvelle bande-annonce de lancement.

[https://youtu.be/SDSwMn-t6lw]

Suite à la mort tragique de son meilleur ami, Sam Higgs décide de revenir à Basswood, sa ville natale, pour lui rendre un dernier hommage. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale, qu'il pensait ne plus jamais revoir, renferme de sombres secrets. L'ancien journaliste d'investigation devra alors recourir à son esprit d'analyse hors du commun pour lever le voile sur les mystères planant sur la ville et ses habitants. Confronté à son passé, il sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui pourra-t-il accorder sa confiance ?

Les facultés de déduction de Sam permettent au joueur de revivre ses souvenirs, de retracer la vérité, mais aussi d'analyser des scènes énigmatiques afin de percer à jour les secrets enfouis de Basswood. Cependant, ce même esprit analytique et logique peut amener Sam à se couper du monde et à blesser, malgré lui, son entourage.

C'est alors qu'intervient le Double, une version plus empathique et sociable de Sam que lui seul peut voir. Cet allié sera présent pour chaque décision importante afin d'apporter un point de vue différent. Chacun des choix auxquels est confronté le joueur et chacune des informations qu'il collecte ont des répercussions sur l'enquête et sur l'histoire de Sam. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision – c'est au joueur de façonner l'expérience de jeu qui lui ressemble.

Pour son tout premier titre publié en auto-édition, DONTNOD s'est entouré de Shibuya Productions pour la co-production du jeu, d'Epic Games, avec qui le studio a signé un partenariat exclusif d'un an pour sa distribution sur PC et de BANDAI NAMCO Entertainment pour sa distribution sur PlayStation®4 et Xbox One™.

Twin Mirror™ est compatible sur PlayStation®5, Xbox Series X, et Xbox Series S.

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE IS STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

À propos de Shibuya Productions

Fondée en 2014, Shibuya Productions est une entreprise monégasque, aussi implantée au Japon, spécialisée dans l'animation et les jeux vidéo à fort contenu, tels qu'Astroboy Reboot, Shenmue III et Cobra Return de Joe Gillian. Shibuya Productions réalise également des Mangas, des documentaires et des films de fiction tout en étant un acteur international du développement de la Pop Culture à qui il dédie un évènement unique MAGIC qui se tient tous les ans à Monaco et Kyoto. http://www.shibuya-productions.com http://www.magic-ip.com

À propos de Epic Games

Fondée en 1991, Epic Games a créé Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex et la série de jeux Infinity Blade. La technologie Unreal Engine d'Epic permettant d'obtenir des expériences interactives incroyables sur PC, consoles, mobiles mais aussi en réalité augmentée ou bien en réalité virtuelle, est disponible gratuitement sur unrealengine.com. La boutique Epic Games store offre une grande variété de jeux vidéo, elle est disponible sur epicgames.com. Suivez @EpicGames pour en savoir plus.

À propos de BANDAI NAMCO Entertainment Europe SAS

BANDAI NAMCO Entertainment Europe SAS, filiale de BANDAI NAMCO Holdings Inc., est l'un des principaux éditeurs et développeurs mondiaux de contenu interactif pour plates-formes, notamment les principales consoles de jeux vidéo, sur PC et sur mobile. La société est connue pour avoir créé et publié plusieurs des plus grandes franchises de jeux vidéo du marché, notamment PAC-MAN ™, TEKKEN ™, SOULCALIBUR ™ et DARK SOULS ™, ainsi que de nouvelles franchises telles que LITTLE NIGHTMARES ™ et THE DARK PICTURES ANTHOLOGYTM. Plus d'information sur www.bandainamcoent.eu.

Retrouvez tous les produits BANDAI NAMCO Entertainment sur le site officiel https://store.bandainamcoent.eu

Twin Mirror® est une marque déposée ou commerciale de DON'T NOD ENTERTAINMENT aux Etats-Unis et dans tous les pays.

© 2008-2020 DON'T NOD ENTERTAINMENT. Tous droits réservés. DONTNOD® est une marque déposée de DON'T NOD ENTERTAINMENT.

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Xbox One, and Xbox Series X are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2020 Sony Interactive Entertainment LLC. "PlayStation Family Mark", "PlayStation", "PS4 logo", "PS5 logo", "PlayStation Shapes Logo" and "Play Has No Limits" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©2020 Epic Games, Inc. All rights reserved. Epic, Epic Games, Epic Games Store, and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.

