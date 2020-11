Don't Nod Entertainment : TWIN MIRROR(TM), PREMIER JEU AUTO-ÉDITÉ PAR DONTNOD EST DÈS MAINTENANT DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE SUR PLAYSTATION(R)4 ET XBOX ONE(TM)

Le thriller psychologique de DONTNOD sortira le 1er décembre sur PC (via l'Epic Games Store), PlayStation®4 et Xbox One™

3 novembre 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce aujourd'hui l'ouverture des précommandes pour Twin Mirror™, sur Xbox One™ (Microsoft®Store) et PlayStation®4 (Playstation®Store). Les joueurs qui précommanderont le jeu sur PlayStation®4 bénéficieront en cadeau d'un thème dynamique directement inspiré du Palais Mental de Sam Higgs, le personnage principal du jeu.

Cette aventure narrative, en co-production avec Shibuya Productions, est également disponible en précommande sur l'Epic Games Store depuis le 15 septembre 2020. En précommandant sur cette plateforme, les joueurs profiteront de la bande-originale officielle en format digital.

Dès le 1er décembre, les joueurs pourront se glisser dans la peau de Sam Higgs et enquêter sur les mystères qui entourent Basswood et ses habitants. Ancien journaliste d'investigation, Sam dispose d'un esprit analytique hors du commun, qui se matérialise par son Palais Mental, un refuge imaginaire grâce auquel il peut consulter ses souvenirs, assembler des informations et simuler des événements, afin de tenter de révéler la vérité. C'est ce même esprit singulier qui peut l'amener à se couper du monde social où sa personnalité logique et analytique peut parfois blesser son entourage. Cependant, Sam peut compter sur le soutien du Double, une représentation plus empathique et sociable de lui-même que lui seul peut voir. Cet allié sera présent pour le guider et l'aider à s'intégrer dans une société qui rejette parfois la singularité.

Durant son aventure, le joueur pourra être confronté à certains choix majeurs, qui influenceront fortement le déroulé des événements. Qui écouter ? Qui croire ? Confronté à ses propres doutes, quelle voix Sam décidera-t-il de suivre dans sa quête de vérité ? Certaines décisions auront un impact sans précédent sur le dénouement de l'histoire...

Twin Mirror™ est le premier titre de DONTNOD publié en auto-édition, et co-produit avec Shibuya Productions. Dans ce thriller psychologique, Sam Higgs retourne à Basswood, sa ville natale, pour l'enterrement de son meilleur ami. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale renferme de sombres secrets. Confronté à son passé, Sam sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui pourra-t-il accorder sa confiance ?

Twin Mirror™ sortira le 1er décembre sur PlayStation®4 (Playstation®Store), Xbox One™ (Microsoft®Store) et PC. La version PC digitale sera disponible en exclusivité sur l'Epic Games Store pendant 1 an.

Twin Mirror™ sera compatible sur PlayStation®5, Xbox Series X et Xbox Series S.

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

À propos de Shibuya Productions

Fondée en 2014, Shibuya Productions est une entreprise monégasque, aussi implantée au Japon, spécialisée dans l'animation et les jeux vidéo à fort contenu, tels qu'Astroboy Reboot, Shenmue III et Cobra Return de Joe Gillian. Shibuya Productions réalise également des Mangas, des documentaires et des films de fiction tout en étant un acteur international du développement de la Pop Culture à qui il dédie un évènement unique MAGIC qui se tient tous les ans à Monaco et Kyoto. http://www.shibuya-productions.com http://www.magic-ip.com

À propos de Epic Games

Fondée en 1991, Epic Games a créé Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex et la série de jeux Infinity Blade. La technologie Unreal Engine d'Epic permettant d'obtenir des expériences interactives incroyables sur PC, consoles, mobiles mais aussi en réalité augmentée ou bien en réalité virtuelle, est disponible gratuitement sur unrealengine.com. La boutique Epic Games store offre une grande variété de jeux vidéo, elle est disponible sur epicgames.com. Suivez @EpicGames pour en savoir plus.

À propos de BANDAI NAMCO Entertainment Europe SAS

BANDAI NAMCO Entertainment Europe SAS, filiale de BANDAI NAMCO Holdings Inc., est l'un des principaux éditeurs et développeurs mondiaux de contenu interactif pour plates-formes, notamment les principales consoles de jeux vidéo, sur PC et sur mobile. La société est connue pour avoir créé et publié plusieurs des plus grandes franchises de jeux vidéo du marché, notamment PAC-MAN ™, TEKKEN ™, SOULCALIBUR ™ et DARK SOULS ™, ainsi que de nouvelles franchises telles que LITTLE NIGHTMARES ™ et THE DARK PICTURES ANTHOLOGYTM. Plus d'information sur www.bandainamcoent.eu.

Retrouvez tous les produits BANDAI NAMCO Entertainment sur le site officiel https://store.bandainamcoent.eu

Twin Mirror® est une marque déposée ou commerciale de DON'T NOD ENTERTAINMENT aux Etats-Unis et dans tous les pays.

© 2008-2020 DON'T NOD ENTERTAINMENT. Tous droits réservés. DONTNOD® est une marque déposée de DON'T NOD ENTERTAINMENT.

« PlayStation » sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. « » est une marque commerciale de la même entreprise. Toutes les autres marques commerciales et tous les autres copyrights appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

« Xbox », « Xbox One » sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft. Toutes les autres marques commerciales et tous les autres copyrights appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

