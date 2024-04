Don’t Nod : dégradation des comptes en 2023

Le 17 avril 2024 à 18:47 Partager

Don’t Nod a essuyé une perte nette de 14,83 millions d’euros contre un bénéfice net de 2,55 millions d’euros en 2022. L’éditeur de jeux vidéo a notamment enregistré dans ses comptes une dépréciation de 10,5 millions d’euros, sans incidence sur la trésorerie, d’Harmony: the Fall of Reverie et de Gerda. L’Ebitda économique incluant les crédits d'impôts (Français et Canadien) a atteint 1,68 million d’euros contre 3,5 millions d’euros en 2022. Les produits d'exploitation économiques ont augmenté de 6,8% à 32,1 millions d’euros.



L'éditeur de jeux vidéo souligne que sa rentabilité été "impactée par une hausse des charges dans un cycle de lancement et un marché fortement concurrentiel et saturé".



Aux 31 décembre 2023 les capitaux propres s'élèvent à 118,6 millions d'euros et la trésorerie disponible atteint un niveau solide de 54,3 millions d'euros.



Après un cycle d'investissements, le groupe souhaite désormais "consolider son développement autour de trois axes pour renforcer durablement la création de valeur".



Don't Nod compte capitaliser sur les forces du studio autour de 3 genres à succès : l'Action-RPG, l'Aventure Narrative et l'Action Aventure.



Il entend également sécuriser et maximiser les revenus issus des propriétés intellectuelles avec un modèle plus équilibré entre édition bénéficiant de partenariats de distribution stratégiques et coproduction,



Don't Nod prévoit enfin d'adapter son organisation en mettant en œuvre les leviers d'optimisation de la performance pour capitaliser sur les talents internes : stabilisation des effectifs, intégration croissante des nouvelles technologies et optimisation des achats.