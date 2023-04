Don't Nod : un résultat net 2022 très positif

Don't Nod a fait état de ses résultats annuels 2022. L'éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo a affiché un résultat net positif de 2,6 millions d'euros contre une perte de 3,3 millions un an plus tôt. L'Ebitda économique incluant les crédits d'impôts (français et canadien) s'établit à 3,5 millions d'euros, en retrait de 2,3 millions par rapport à 2021, en ligne avec la baisse transitoire du chiffre d'affaires relatif aux ventes dans une période marquée par l'absence de lancement majeur et la poursuite des développements.



Sur la période, la société affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de 12,5% par rapport à 2021, à 30 millions d'euros illustrant une hausse de 42% de la production immobilisée, à 23 millions, en ligne avec un ambitieux line-up 2022/25 composé de 8 jeux en développement.



Don't Nod a dégagé sur l'exercice 2022 une marge brute d'autofinancement positive de 3,8 millions d'euros contre 5,9 millions. Les investissements réalisés sur l'exercice 2022 (22,8 millions) ont été principalement consacrés au line-up dense et principalement auto-édité qui sera délivré entre 2023 et 2025.



Conformément à son ambition de croissance, Don't Nod poursuivra le développement d'un solide portefeuille d'actifs, composé de 6 propriétés intellectuelles, dont 4 développées en interne et 2 en externe (Studio Tolima et Tiny Bull Studios)