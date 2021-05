24 mai 2021. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo, annonce le renforcement de son Conseil d'administration avec la candidature de Julien Barès en qualité d'administrateur, dont la nomination sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires du 8 juin 2021.

Julien Barès (49 ans) est Vice-Président et membre du Comité d'investissement en charge du développement stratégique de Tencent Games, afin d'accompagner les studios innovants dans leur stratégie de croissance.

Julien possède près de 25 années d'expérience dans le secteur du jeu vidéo, dont 15 ans en Chine. Il a eu l'occasion de suivre le développement de nombreuses licences à succès en tant que Producer chez Ubisoft avant de superviser la création de la branche chinoise du géant 2K / Take Two.

Par ailleurs, Julien est le fondateur de Red Accent Studios, spécialisé dans le développement de propriétés intellectuelles originales sur mobile, PC et systèmes de réalité virtuelle basé à Shanghai et San Francisco.

Cette nomination intervient suite à l'entrée en janvier dernier de Tencent Holdings Limited au capital du studio, par l'intermédiaire de sa filiale Proxima Beta Europe BV, à hauteur de 22,3%.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD a déclaré « Nous nous réjouissons de l'arrivée de Julien au sein du Conseil d'administration de DONTNOD. Son expertise et sa connaissance du marché du jeu vidéo chinois et du segment mobile seront des atouts précieux pour accompagner la stratégie de développement du studio. A titre personnel, je suis aussi très heureux de retrouver un ancien collègue et producteur d'Ubisoft. »

Julien Barès a déclaré « Au travers de sa philosophie et des valeurs fortes que véhiculent ses créations originales, DONTNOD se positionne aujourd'hui comme un studio unique où la qualité du contenu est primordiale. Je suis ravi de pouvoir rejoindre le Conseil d'administration de DONTNOD et impatient de contribuer à ce titre à l'évolution du studio et à ses projets futurs. »



Si l'assemblée générale approuve cette nomination, le Conseil d'administration de DONTNOD sera composé de la manière suivante :

Oskar Guilbert, Président Directeur Général et administrateur

Kostadin Dimitrov Yanev, administrateur

Julien Barès, administrateur,

Nicolas Simon, administrateur

Samuel Jacques, censeur



À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un éditeur et studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo de genres aventure narrative (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM, TELL ME WHYTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale proposant une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, mettant en scène des histoires fortes, touchantes et engageantes, partagées avec nos joueuses et joueurs du monde entier. DONTNOD possède aujourd'hui une renommée mondiale et collabore avec des éditeurs leaders, tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou encore Capcom. En tant que studio, mais aussi en tant qu'éditeur, DONTNOD poursuit son évolution pour ses productions internes mais accompagne à présent également des studios tiers sur des créations qui résonnent avec sa vision éditoriale (tel que le studio PortaPlay).

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr



Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZtqY5doYZvKyp2eaZdpbWprnGhlm2mYbmObmGhvYpmcmXCRmWiUbZqVZm9qmGln

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69341-cp-dne-nomination-julien-bares-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews