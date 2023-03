La nouvelle technologie du matériau Alpha-Web® de Donaldson fournit un fluide hydraulique jusqu'à quatre fois plus propre

Le matériau aide à prolonger la durée de vie des composants critiques jusqu’à 60 % par rapport aux matériaux synthétiques standard

Donaldson Company, Inc. (NYSE : DCI), un des principaux fabricants mondiaux de solutions de filtration innovantes, lance son matériau filtrant Alpha-Web®. Cette nouvelle technologie de filtration hydraulique améliore sensiblement la propreté des fluides hydrauliques, ce qui peut prolonger la durée de vie des composants hydrauliques, réduire les temps d’arrêt et diminuer le coût de possession de l’équipement.

Les filtres doivent relever le défi du maintien de la propreté des fluides et de la protection du système contre les variations fréquentes des débits dans les conditions de fonctionnement réelles. La technologie de filtration Alpha-Web dispose d’une couche de fibre fine révolutionnaire pour piéger et verrouiller les particules lors de changements fréquents de débit, offrant une amélioration transformationnelle de la protection des équipements hydrauliques. La rétention avancée des contaminants se traduit par une huile plus propre et permet de s’assurer que l’équipement continuera à fonctionner mieux et plus longtemps, avec un risque moindre d’usure, de dommages et de temps d’arrêt imprévus.

« La filtration hydraulique évolue. Nous savons que les changements de débit hydraulique peuvent avoir un impact significatif sur les performances du filtre. C’est la raison de l’élaboration de la norme de test la plus récente et la plus stricte du secteur, ISO 23369. Notre nouveau matériau Alpha-Web a été conçu pour répondre à cette nouvelle norme de test cyclique », déclare Uldis Kreslins, responsable des produits hydrauliques chez Donaldson. « Le matériau Alpha-Web offre une efficacité de filtration beaucoup plus élevée que les matériaux synthétiques traditionnels et peut être utilisé dans toutes les applications, de basse à moyenne et à haute pression. »

Selon le tableau d’extension de la durée de vie des équipements de Noria Corporation, la référence reconnue dans le secteur en matière de propreté des fluides, une amélioration de la propreté des fluides par deux normes ISO peut prolonger de 60 pour cent la durée de vie des composants critiques. Les tests en laboratoire montrent qu’Alpha-Web améliore la propreté des fluides hydrauliques par deux codes ISO par rapport aux matériaux synthétiques standard, ce qui donne un fluide hydraulique jusqu’à quatre fois plus propre.

Fondée en 1915, Donaldson (NYSE : DCI) est un leader mondial des produits et solutions de filtration, basés sur la technologie, desservant un large éventail de secteurs et de marchés avancés. Nos employés qualifiés d’origines diverses sont répartis dans plus de 140 sites sur six continents, et travaillent en partenariat avec nos clients, qu’il s’agisse de petites entreprises ou des plus grands équipementiers du monde, pour relever les défis les plus complexes en matière de filtration. Découvrez comment Donaldson fait progresser la filtration pour un monde plus propre sur www.Donaldson.com.

