Donaldson Company, Inc. fournit des produits et des solutions de filtration à la pointe de la technologie, au service d'une gamme d'industries et de marchés avancés. La société opère dans trois secteurs : Solutions mobiles, Produits industriels et Sciences de la vie. Le segment des solutions mobiles comprend les unités commerciales Off-Road, On-Road et Aftermarket. Ses produits comprennent des filtres de remplacement pour les applications de filtration de l'air et des liquides, ainsi que pour les gaz d'échappement et les émissions. Le segment des solutions industrielles comprend les unités commerciales Industrial Filtration Solutions (IFS) et Aerospace and Defense. Les produits des unités commerciales IFS comprennent des collecteurs de poussières, de fumées et de brouillards et des systèmes de filtration d'air pour les turbines à gaz. Le secteur des sciences de la vie comprend la filtration des gaz et des liquides en micro-environnement pour les aliments, les boissons et les processus industriels, ainsi que les équipements de biotraitement. La société propose également des solutions de biofabrication pour la recherche, le développement et la fabrication commerciale de thérapies cellulaires et géniques.

Secteur Services et équipements environnementaux