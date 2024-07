Donegal Group Inc. (DGI) est une société holding d'assurance. Les filiales de la société comprennent Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Southern Insurance Company of Virginia (Southern), The Peninsula Insurance Company et Peninsula Indemnity Company (Peninsula), et Michigan Insurance Company. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, propose des assurances dommages aux particuliers et aux entreprises dans 23 régions (Mid-Atlantic, Midwest, Nouvelle-Angleterre, Sud et Sud-Ouest) par l'intermédiaire d'environ 2 200 agences d'assurance indépendantes. Elle opère à travers trois segments : la fonction d'investissement, les lignes commerciales d'assurance et les lignes personnelles d'assurance. Les produits d'assurance des entreprises de ses filiales d'assurance consistent principalement en des polices d'assurance automobile des entreprises, des polices multirisques des entreprises et des polices d'assurance contre les accidents du travail. Les produits d'assurance des particuliers des filiales d'assurance consistent principalement en des polices d'assurance des propriétaires et des polices d'assurance des véhicules de tourisme.

