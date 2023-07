Dongfang Electronics Co., Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans le développement, la fabrication et la distribution de systèmes de contrôle d'automatisation électrique et industrielle. La société fournit principalement des systèmes d'automatisation de la répartition de l'électricité, des systèmes d'automatisation intégrés de protection et de transformation de l'énergie, des systèmes d'automatisation de la distribution de l'énergie, des systèmes de gestion de l'information, des systèmes de mesure de la facture d'électricité, ainsi que des équipements électroniques et des produits d'intégration de systèmes. La société distribue principalement ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Equipements électriques lourds