Dongfeng Motor Group Co Ltd est une société basée en Chine qui exerce principalement des activités liées à l'automobile. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments. Le segment des véhicules commerciaux est engagé dans la fabrication et la vente de véhicules commerciaux, de leurs moteurs et autres pièces automobiles. Ses véhicules commerciaux comprennent des camions et des bus. Le segment des véhicules de tourisme est engagé dans la fabrication et la vente de véhicules de tourisme, de leurs moteurs et d'autres pièces automobiles. Ses véhicules de tourisme comprennent, entre autres, des voitures de tourisme de base, des véhicules utilitaires de sport (SUV) et des voitures de tourisme de type cross. Le segment des services de financement est principalement engagé dans la fourniture de services financiers. Le segment Entreprises et autres est engagé dans la fabrication et la vente d'autres produits liés à l'automobile.

Secteur Fabricants de voitures et camions