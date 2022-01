L'Europe dans le rouge, l'aversion au risque domine

PARIS, 21 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent dans les premiers échanges vendredi au lendemain de la nette baisse de Wall Street et à quelques jours de la réunion très attendue de la Réserve fédérale sur fond d'incertitudes sur l'inflation et la reprise économique. À Paris, le CAC 40 perd 1,44% à 7.090,76 points vers 09h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,99% et à Francfort, le Dax recule de 1,53%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,49%, le FTSEurofirst 300 de 1,4% et le Stoxx 600 de 1,38%. Les indices de Wall Street ont fini en nette baisse jeudi et ce repli, après avoir gagné les places asiatiques, se propage à l'Europe. Les investisseurs attendent avec nervosité la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi prochains dont ils attendent des indications sur le rythme du resserrement monétaire à venir. Pour le moment, l'indice large Stoxx 600 affiche une perte d'environ 1% depuis le début de semaine et le CAC 40 de 0,7%. L'indice Stoxx de la technologie en Europe perd 1,99% au lendemain du repli de 1,3% du Nasdaq , indiqué par les contrats à terme en baisse de 0,6% ce vendredi à l'ouverture. La baisse de 20% du géant mondial du streaming Netflix dans les échanges en après-Bourse jeudi en réaction au nombre décevant de nouveaux abonnés à ses services au quatrième trimestre pèse sur la tendance. C'est le secteur des ressources de base (-2,9%) qui accuse la plus forte baisse de la matinée. Rio Tinto cède 3,12% après l'arrêt par la Serbie du projet d'exploitation d'une mine de lithium de 2,4 milliards de dollars pour des raisons environnementales. Stellantis recule de 3,83% à 18,064 euros après la cession par Dongfeng Motor d'une participation de 1,28% au capital du constructeur franco-italien, à 18,30 euros par action. Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, Siemens Energy abandonne 10,72% après avoir abaissé ses prévisions annuelles, sa filiale dans l'éolien Siemens Gamesa (-14,93%) ayant émis un nouvel avertissement sur son bénéfice 2022. En hausse, Remy Cointreau gagne 1,29%, soutenu par le relèvement de conseil de HSBC à "acheter", et Soitec reprend 2,69% après avoir chuté de 18,2% la veille. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)