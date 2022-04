Stellantis remanie ses activités de financement chinoises en concluant un accord avec Dongfeng

"Alors que nous poursuivons nos efforts pour générer une croissance rentable en Chine, nous devons également réinitialiser notre offre de services financiers dans le pays", a déclaré Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, dans un communiqué.

L'une des unités de financement de Stellantis et le constructeur automobile DPCA - détenu conjointement par Stellantis et Dongfeng - ont conclu un accord de transfert de capitaux avec Dongfeng visant à transférer l'ensemble de leurs actifs communs de financement automobile à la société chinoise.

En contrepartie, Stellantis a déclaré qu'elle créerait une nouvelle structure, appelée Auto Finance Company (AFC).

La transaction proposée devrait être achevée au cours du second semestre de 2022, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, a ajouté le constructeur automobile.

Dans sa nouvelle poussée vers plus de rentabilité sous la direction du PDG Tavares, le conglomérat automobile européen issu de la fusion du constructeur Peugeot PSA et de Fiat Chrysler avait précédemment restructuré ses activités de crédit en Europe et aux États-Unis.