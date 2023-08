Donnelley Financial Solutions, Inc. est une entreprise mondiale de solutions en matière de risque et de conformité. Elle fournit des solutions en matière d'enregistrement réglementaire et de transactions par le biais de ses logiciels, de ses services technologiques et de ses solutions d'impression et de distribution aux sociétés publiques et privées, aux fonds communs de placement et à d'autres acteurs. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Marchés des capitaux - Solutions logicielles (CM-SS), Marchés des capitaux - Gestion de la conformité et de la communication (CM-CCM), Sociétés d'investissement - Solutions logicielles (IC-SS) et Sociétés d'investissement - Gestion de la conformité et de la communication (IC-CCM). Le segment CM-SS fournit des solutions logicielles aux entreprises publiques et privées. Le segment CM-CCM fournit des services technologiques et des solutions d'impression et de distribution aux entreprises publiques et privées. Le segment IC-SS de la société fournit des solutions logicielles qui permettent aux clients de stocker et de gérer les informations relatives à la conformité et à la réglementation. Le segment IC-CCM fournit à ses clients sociétés d'investissement des services à base de technologie pour préparer et déposer des formulaires d'enregistrement et autres.