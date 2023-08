DoorDash, Inc. exploite une plate-forme logistique, DoorDash. La plate-forme DoorDash de la société met en relation les commerçants, les consommateurs et les Dashers. Elle offre un service de ramassage qui permet aux consommateurs de passer des commandes à l'avance, de sauter des lignes et de récupérer leurs commandes. DoorDash for Work permet aux commerçants de passer des commandes groupées et des commandes de restauration pour les entreprises et les événements. Son service logistique, Drive, permet aux commerçants de répondre à la demande des consommateurs qu'ils ont déjà créée par le biais de leurs canaux. DoorDash s'occupe de l'acceptation des paiements des consommateurs par l'intermédiaire d'un tiers qui gère le traitement des transactions par carte de crédit. Son portail logiciel permet aux commerçants de suivre les performances de leur entreprise sur un certain nombre de paramètres, notamment le temps d'attente pour une commande, l'exactitude des commandes et les rapports sur les ventes supplémentaires. Il fournit un soutien à la clientèle pour toute commande passée par l'intermédiaire de sa plateforme logistique locale. Son produit d'abonnement, DashPass, sert de programme d'adhésion et offre aux consommateurs un accès aux commerçants.

Secteur Internet