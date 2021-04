DoorDash, Inc. : Wolfe Research persiste à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 3 727 M - 3 175 M Résultat net 2021 -283 M - -241 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 -169x Rendement 2021 - Capitalisation 42 154 M 42 154 M 35 917 M Capi. / CA 2021 11,3x Capi. / CA 2022 8,96x Nbr Employés 3 886 Flottant 68,8% Graphique DOORDASH, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DOORDASH, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 172,00 $ Dernier Cours de Cloture 131,13 $ Ecart / Objectif Haut 48,7% Ecart / Objectif Moyen 31,2% Ecart / Objectif Bas 14,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Tony Xu Chief Executive Officer & Director Prabir Adarkar Chief Financial Officer Christopher D. Payne Chief Operating Officer Stanley Tang Director & Head-DoorDash Labs Andy Fang Director & Head-Consumer Engineering Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DOORDASH, INC. -8.14% 41 983 TENCENT HOLDINGS LIMITED 8.16% 747 213 NETFLIX, INC. -3.53% 227 378 PROSUS N.V. 7.29% 179 588 AIRBNB, INC. 28.02% 109 720 NASPERS LIMITED 16.97% 99 910