DoorDash Canada et Bureau en Gros ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat national qui permettra aux consommateurs d’avoir accès, sur demande, à des milliers d’articles essentiels pour la rentrée scolaire et le bureau. Que ce soit pour la première année du primaire ou la première année du cégep, il est maintenant possible de se faire livrer toutes les fournitures scolaires requises le jour même, directement sur le pas de sa porte, en profitant de frais de livraison de 0 $ sur les commandes admissibles, grâce à DashPass.

« Tout le monde sait que les préparatifs en vue de la rentrée scolaire peuvent être chaotiques, mais ils donnent toujours lieu à des surprises quand même! Cette année, DoorDash est fière de s’associer à Bureau en Gros afin de simplifier le magasinage pour la rentrée, et d’aider ainsi les consommateurs à profiter pleinement de l’été », a déclaré Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. « Grâce à son service pratique de livraison le jour même, DoorDash est le guichet unique pour tous les achats liés à la rentrée. »

Les clients de DoorDash ont maintenant accès à plus de 290 succursales de Bureau en Gros à l’échelle du pays pour trouver tout ce dont ils ont besoin en vue d’une année scolaire réussie. Plus de 38 000 articles essentiels pour la rentrée sont désormais accessibles dans l’application DoorDash, et peuvent être livrés sur demande en un seul clic. DoorDash et Bureau en Gros permettent ainsi aux parents, aux enseignants et aux étudiants de passer moins de temps à magasiner, et de profiter davantage des derniers jours de l’été!

« Nous cherchons toujours des façons de faire gagner du temps à nos clients. Nous voulons leur permettre de faire leurs achats de la façon qu’ils préfèrent, où qu’ils se trouvent », explique Andrew Go, chef, Numérique et Données de Bureau en Gros. « En s’associant à DoorDash, Bureau en Gros élargit son offre de livraison le jour même, de manière à maximiser la sélection de produits, la commodité et la valeur pour les clients, des facteurs clés lors des dernières semaines avant la rentrée. »

Pour donner le coup d’envoi de l’année scolaire 2023, DoorDash offre une promotion incroyable sur les fournitures scolaires : une réduction de 30 % sur les commandes de 25 $ ou plus (réduction maximale de 10 $) effectuées d’ici le 30 août chez les détaillants participants*. Les produits sont également offerts par l’intermédiaire de DashPass**, le programme d’abonnement de DoorDash qui offre des frais de livraison de 0 $ pour les commandes admissibles auprès de milliers d’épiceries, de dépanneurs et de magasins de détail à l’échelle du pays. Les membres DashPass peuvent profiter de ces avantages sur toutes leurs commandes admissibles qui atteignent le total partiel minimal.

Lancé en 2018, DashPass est un programme d’abonnement de premier plan qui aide les consommateurs à découvrir le meilleur de leur quartier. En pleine croissance, ce programme compte déjà plus de 15 millions d’abonnés dans le monde. Outre les frais de livraison de 0 $ sur les commandes admissibles, les membres DashPass ont accès à une foule d’avantages et de récompenses exclusifs.

À propos de DoorDash Canada

DoorDash (NYSE : DASH) est une entreprise spécialisée dans la technologie qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises locales préférées dans plus de 25 pays du monde entier. Depuis 2013, DoorDash offre des produits et des services qui permettent aux entreprises d’innover, de croître et d’entrer en contact avec davantage de clients. Avec son infrastructure logistique pour le commerce local, DoorDash aide les commerçants à prospérer dans l’économie de commodité d’aujourd’hui, donne accès aux consommateurs à davantage d’options dans leurs collectivités et fournit des occasions d’emploi valorisantes. Avec DoorDash, chaque commande vous permet de savourer votre quartier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur doordash.com.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l’Entreprise du travail et de l’apprentissage. L’entreprise privée s’engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com. Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d’affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l’échelle du pays. Grâce aux Services d’impression, les consommateurs peuvent accéder à une variété d’options d’emballage et d’expédition, ainsi qu’à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s’attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au pays et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez le site bureauengros.com pour plus d’information ou communiquez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok ou Pinterest.

CONDITIONS GÉNÉRALES

* Offre valide jusqu’au 30 octobre 2023. S’applique aux commandes dont le total partiel est d’au moins 25 $, compte non tenu des taxes et des frais applicables. Le montant maximal de la réduction pouvant être obtenue à l’aide du code promotionnel est de 10 $. Limite d’une réduction par personne. Les frais, les taxes et les pourboires sont applicables. Les commandes seront honorées sous réserve de la disponibilité des produits. Promotion offerte dans les établissements participants seulement. Aucune valeur pécuniaire. Non transférable. Il est obligatoire de posséder un compte DoorDash valide, ou d’en créer un, et un mode de paiement accepté valide doit figurer au dossier. Utilisez le code promotionnel BTS30 pour profiter de cette offre. Consultez les modalités complètes à l’adresse https://drd.sh/8ONpZP/. Pour en savoir plus sur cette promotion, cliquez ici.

** Les avantages DashPass s’appliquent uniquement aux commandes admissibles qui respectent les totaux partiels minimaux indiqués dans DoorDash pour chaque commerçant participant. Les autres frais (comme les frais de service), les taxes et les pourboires continuent de s’appliquer. Après votre inscription à DashPass, le tarif de renouvellement en vigueur (assorti des taxes applicables) vous sera facturé automatiquement de façon récurrente, jusqu’à ce que vous annuliez votre abonnement. Pour consulter les modalités de DashPass (y compris la procédure d’annulation), cliquez ici.

