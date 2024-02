DoorDash, Inc. est une entreprise technologique. La société exploite une plateforme de commerce local qui met en relation les commerçants, les consommateurs et les Dashers. Les principales offres de la société sont le DoorDash Marketplace, qui opère dans quatre pays, dont les États-Unis, et le Wolt Marketplace, qui opère dans 23 pays, dont la plupart en Europe. Les places de marché DoorDash et Wolt (Marketplaces) fournissent toutes deux une série de services qui permettent aux commerçants d'établir une présence en ligne et d'exécuter les commandes principalement par l'intermédiaire d'entrepreneurs indépendants qui utilisent la plateforme de la société pour livrer les commandes (Dashers). Dans le cadre des places de marché, la société propose également le service Pickup, qui permet aux consommateurs de passer des commandes à l'avance, d'éviter les files d'attente et de récupérer leurs commandes sans frais pour les consommateurs, ainsi que DoorDash for Work, qui fournit aux commerçants de la plateforme de la société des commandes de groupes importants et des commandes de restauration pour les entreprises et les événements.

Secteur Internet