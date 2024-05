DoorDash a annoncé mercredi un bénéfice de base inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre, bien qu'il ait dépassé les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre, ce qui indique que la hausse des coûts a compensé une partie des gains obtenus grâce à l'augmentation des commandes de produits alimentaires et d'épicerie.

La société de livraison en ligne a été contrainte d'augmenter le salaire minimum de ses livreurs après que la ville de New York et Seattle ont adopté de nouvelles réglementations.

"Lorsque je regarde l'activité entre le quatrième et le premier trimestre, les coûts ont augmenté", a déclaré le directeur financier Ravi Inukonda dans une interview accordée à Reuters, ajoutant que l'entreprise avait répercuté certains frais sur les consommateurs.

DoorDash prévoit un bénéfice ajusté avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement compris entre 325 et 425 millions de dollars, dont le point médian est inférieur à une estimation d'environ 393,8 millions de dollars, selon les données de LSEG.

La société a déclaré que la nouvelle réglementation rendait sa plate-forme "moins accessible et moins flexible" pour les personnes qui avaient l'habitude de générer des revenus dans ces villes et a réduit le nombre total de commandes de moins de 1% au cours du trimestre.

"L'absorption des coûts va peser sur le reste de l'année", a déclaré M. Inukonda.

A GAGNÉ DES PARTS DE MARCHÉ AU COURS DU TRIMESTRE

DoorDash a essayé de se démarquer de son activité principale de livraison de nourriture en se tournant vers de nouveaux secteurs verticaux tels que l'épicerie, le commerce de détail et l'alcool, dans le but d'attirer plus de clients sur sa plateforme.

Le nombre total de commandes a augmenté de 21 %, pour atteindre 620 millions au cours du trimestre.

M. Inukonda a déclaré que DoorDash avait gagné des parts de marché dans "pratiquement tous les secteurs d'activité" dans les 30 pays où elle opère.

Il a précisé que le secteur de l'épicerie était celui qui connaissait la croissance la plus rapide, les commandes de produits d'épicerie ayant doublé par rapport à l'année dernière.

La valeur brute des commandes de DoorDash - une mesure clé du secteur indiquant la valeur totale de toutes les commandes et des frais d'abonnement - a augmenté de 21 %, pour atteindre 19,24 milliards de dollars au premier trimestre.

L'entreprise s'attend à ce que la valeur brute des commandes du deuxième trimestre se situe entre 19 et 19,4 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de plus de 23 %, pour atteindre 2,51 milliards de dollars, alors que les prévisions étaient d'environ 2,45 milliards de dollars.

La perte nette s'est réduite à 23 millions de dollars, soit 6 cents par action, contre 161 millions de dollars, soit 41 cents, un an plus tôt. (Reportage de Granth Vanaik à Bengaluru et Waylon Cunningham à San Antonio ; Rédaction de Pooja Desai)