La plus haute juridiction de l'État de Californie a confirmé jeudi une mesure approuvée par les électeurs autorisant les services basés sur des applications tels qu'Uber et Lyft à considérer les chauffeurs de l'État le plus peuplé des États-Unis comme des entrepreneurs indépendants plutôt que comme des employés ayant droit à des avantages plus importants.

L'arrêt de la Cour suprême de Californie constitue une victoire majeure pour le secteur des services de navette, qui a déclaré que de nombreuses entreprises mettraient fin à leurs services ou les limiteraient dans l'État si elles étaient obligées de considérer des milliers de chauffeurs comme leurs employés.

La Cour a rejeté une plainte déposée par l'Union internationale des employés de service (SEIU) et quatre chauffeurs qui affirmaient que la proposition 22, votée en 2020, qui préserve le statut d'entrepreneur des chauffeurs tout en leur accordant certains avantages, était inconstitutionnelle.