Doosan Enerbility, anciennement Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication d'équipements industriels. La société exerce ses activités par le biais de six segments. Le secteur d'activité Doosan Bobcat est engagé dans la fabrication et la vente de machines de construction et d'équipements compacts. Le segment Doosan Heavy Industry Business est engagé dans la fabrication de turbines, d'installations de traitement des eaux et autres. Le secteur d'activité Doosan Infracore est engagé dans la fabrication et la vente de moteurs à combustion interne, de machines de construction, d'équipements de transport et de pièces détachées. Le secteur d'activité Doosan Construction est engagé dans la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels, de routes, de ponts et de chemins de fer. Le segment Doosan Fuel Cell Business est engagé dans la fabrication et les services de réparation de piles à combustible. Le segment Other Business est engagé dans l'exploitation de terrains de golf.

Secteur Equipements électriques lourds