Doosan Fuel Cell Co Ltd est une société basée en Corée, principalement engagée dans la fabrication et la vente de piles à combustible pour la production d'électricité. La société produit des conduites de piles à combustible utilisées dans les installations de production d'électricité. En outre, la société fournit des services de maintenance et de réparation à long terme. La société est également engagée dans la conception de systèmes de piles à combustible, le développement de contrôleurs, le développement de systèmes de prétraitement du combustible, le développement de dispositifs de piles et de périphériques.