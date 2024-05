Dor Alon Energy In Israel (1988) Ltd. et ses filiales sont engagées dans l'installation, le développement et l'exploitation de stations-service et de centres commerciaux associés, ainsi que dans la commercialisation de produits pétroliers. La société exerce ses activités dans trois secteurs : l'énergie aux États-Unis, la vente au détail en Israël et l'énergie en Israël. La société est également engagée dans le secteur des infrastructures par le biais de sa filiale Elran (D.D) Infrastructure Ltd, qui participe à des projets liés au dessalement de l'eau et au secteur de l'énergie. En outre, la société est également un partenaire dans l'exploration du gaz naturel sur les côtes israéliennes. Aux États-Unis, la société commercialise du gaz via environ 950 stations-service opérant sous la marque Fina, et gère un réseau de magasins de proximité opérant sous la marque 7-Elevn, principalement au Texas, au Nouveau-Mexique, en Arizona, en Louisiane, en Oklahoma et en Arkansas.