Dore Copper Mining Corp. est une société canadienne en phase d'exploration. La société détient des intérêts dans des propriétés minières situées à Chibogamou, au Québec, à des fins d'exploration et d'évaluation. Ses principaux projets sont Corner Bay, Joe Mann, Devlin, Cedar Bay et Copper Rand. Elle détient une participation de 100 % dans le projet Corner Bay, situé dans les environs de Chibougamau, au Québec, à environ 55 kilomètres (km) par la route de son usine de Copper Rand. Elle acquiert une participation de 100 % dans la mine d'or Joe Mann, située à 60 km de route au sud de l'usine de Copper Rand et à 60 km au sud de Chibougamau, au Québec. Le projet Devlin est un gisement de cuivre à haute teneur partiellement exploité, situé à 10 km à l'ouest de Corner Bay et à 35 km par la route de l'usine de Copper Rand et de son installation de gestion des résidus. La société détient une participation de 100 % dans le projet Cedar Bay, qui est situé sur le flanc nord du complexe du lac Dore. Elle se concentre également sur la compilation et l'interprétation des données pour les projets Gwillim et Jaculet.

Secteur Sociétés minières intégrées