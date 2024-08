Les Industries Dorel Inc. est une société canadienne de produits de consommation d'envergure mondiale. La Société conçoit, fabrique ou s'approvisionne, commercialise et distribue un portefeuille diversifié de marques de produits par l'entremise de ses divisions Dorel Home et Dorel Juvenile. La division Dorel Home se consacre à la vente de meubles et d'articles de maison prêts à assembler, notamment des meubles pliants en métal, des futons, des meubles pour enfants, des tabourets-escabeaux, des diables, des échelles, des meubles de jardin et d'autres articles d'ameublement importés. Les marques de la division Dorel Mobilier de maison comprennent Maxi-Cosi, Tiny Love, Infanti, Safety 1st, Bebe Confort, Quinny et Cosco. La division Dorel Juvenile est engagée dans la vente d'accessoires pour enfants, notamment des sièges d'auto pour bébés, des poussettes, des chaises hautes et des produits de santé et de sécurité pour les bébés. Les marques de la division Dorel Juvenile comprennent DHP, Signature Sleep, Little Seeds, Ameriwood Home, Cosco Home & Office, Queer Eye, Cosmo Living, Novogratz, Real Rooms, Mr. Kate, Baby Relax, Alphason, Bertini, Ntense et Notio.