Doric Nimrod Air Three Limited est une société basée à Guernesey, spécialisée dans le segment des fonds. L'objectif d'investissement de la société est d'obtenir des revenus et un rendement du capital pour ses actionnaires en acquérant, en louant et en vendant des avions. Pour atteindre son objectif d'investissement, la société a utilisé le produit net de placements et d'autres augmentations de capital, ainsi que des facilités (ou instruments) d'emprunt, pour acquérir initialement quatre avions Airbus A380 qui sont loués à Emirates, le transporteur national détenu par l'Investment Corporation of Dubai basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La société a une filiale à 100 %, DNA Alpha Limited, qui détient les actifs de la société. Le gestionnaire d'actifs de la société est Amedeo Management Limited.