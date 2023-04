Doric Nimrod Air Two déclare qu'Emirates prend l'option de re-livraison

Doric Nimrod Air Two Ltd - société à capital fixe basée à Guernesey - fait état d'une notification d'Emirates à sa filiale à 100 % Doric Nimrod Air Finance Alpha Ltd. Elle indique que la compagnie aérienne exerce une option lui permettant de restituer l'Airbus A380-861 dans un état minimum équivalent à la "demi-vie", accompagné d'une somme d'argent, plutôt que de le livrer dans un état de pleine durée de vie. Si l'avion est restitué à Doric, Emirates paiera 12 millions de dollars, plus les indemnités normales, au plus tard à la date d'expiration du contrat de location. La date d'expiration du contrat de location de l'avion est le 30 novembre 2024. Doric explique que cela n'exclut pas une prolongation du bail ou d'autres options pour l'avion avec Emirates.

Cours actuel de l'action : 100 pence, en baisse de 0,5 % à Londres ce jeudi

Evolution sur 12 mois : +35%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

