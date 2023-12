(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et non rapportés séparément par Alliance News :

----------

Doric Nimrod Air Two Ltd et Doric Nimrod Air Three Ltd - sociétés d'investissement qui acquièrent, louent puis vendent des avions - Doric Two annonce un chiffre d'affaires de 61,5 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 septembre, en baisse par rapport aux 61,5 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice pour la période a augmenté à 31,2 millions de livres sterling, contre 27,7 millions de livres sterling précédemment. Le bénéfice par action passe de 16,06 pence à 18,05 pence. Doric Three annonce une baisse de son chiffre d'affaires à 38,6 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 septembre, contre 39,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice pour la période a doublé, passant de 12 millions de livres sterling à 24 millions de livres sterling. Le bénéfice par action passe de 5,46 pence à 10,91 pence.

----------

Indus Gas Ltd - société d'exploration et de développement pétrolier et gazier possédant des actifs en Inde - déclare que les recettes ont chuté à 26,2 millions USD au cours du premier semestre clos le 30 septembre, contre 27,4 millions USD il y a un an. Le bénéfice avant impôt diminue légèrement, passant de 22,7 millions USD à 22,6 millions USD. Le président Jonathan Keeling déclare : "La société est bien positionnée compte tenu de la forte demande de gaz en Inde et de l'environnement positif en matière de prix. La société s'est félicitée de la révision de la formule de calcul du prix du gaz domestique annoncée par le gouvernement indien, qui a pris effet à partir d'avril 2023.

----------

Hermes Pacific Investments PLC - Société d'investissement basée à Londres - déclare que le bénéfice avant impôt est passé de 44 000 GBP l'année précédente à 8 000 GBP au cours du premier semestre clos le 30 septembre. Le chiffre d'affaires est passé de 7 000 GBP à 14 000 GBP. Le bénéfice de base par action s'élève à 0,39 pence, contre une perte par action de 1,9 pence l'année précédente.

----------

Kazera Global PLC - société d'investissement axée sur l'exploitation minière - déclare que les recettes sont tombées à 31 000 GBP au cours de l'exercice clos le 30 juin, contre 107 000 GBP précédemment. La perte avant impôt se creuse pour atteindre 1,4 million de livres sterling, contre 851 000 livres sterling l'année précédente. Elle déclare avoir l'intention de restituer l'excédent de liquidités aux actionnaires si elle ne parvient pas à trouver une opportunité d'acquisition appropriée. Le président Gerard Kisbey-Green a déclaré : "Je suis convaincu que Kazera est prête pour un avenir prospère et je suis enthousiaste à l'idée du voyage qui attend notre entreprise".

----------

