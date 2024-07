Dormakaba Holding AG est une société basée en Suisse qui fournit des solutions et des systèmes d'accès dans le secteur de la sécurité. La société opère dans trois secteurs d'activité : le segment des systèmes d'accès et de données : les produits vont des cylindres de fermeture mécaniques et mécatroniques, des solutions de contrôle d'accès en réseau, des serrures à bouton-poussoir, des systèmes de fermeture numériques, des logiciels de contrôle et de gestion d'accès, des lecteurs de cartes et des systèmes de fermeture d'hôtels aux solutions de fermeture électroniques de haute sécurité, aux serrures de distributeurs automatiques de billets (DAB), aux produits de sécurité pour le transit et le fret, ainsi qu'aux serrures et cylindres destinés aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) ; le segment Systèmes de clés propose des produits allant des clés, des ébauches de clés et des clés à transpondeur aux machines mécaniques, électroniques et (semi-)industrielles à tailler les clés et à créer des clés, ainsi que des équipements de duplication, et le segment Autres comprend des activités liées aux systèmes d'identification sans contact, qui sont basées sur la technologie des cartes à puce Legic.