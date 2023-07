dormakaba est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de fermeture et de contrôle d'accès. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits : - systèmes de contrôle d'accès et de données : cylindres électroniques, systèmes de fermeture digitaux, terminaux de contrôle d'accès, systèmes de saisie des temps, terminaux de gestion des présences des employés, serrures d'hôtels, portes de sécurité, couloirs de contrôle, tourniquets, etc. Le groupe propose également des systèmes de fermetures industrielles (coffres forts, chambres fortes, boîtes de dépôt sécurisées, portes de sécurité, etc.) ; - clés : ébauches de clés, fraiseuses de clés, clés à transpondeur, etc.

Secteur Communications et réseautage