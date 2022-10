Dormakaba nomme Christina Johansson au poste de directrice financière

Zurich (awp) - Dormakaba s'est trouvé une nouvelle directrice financière (CFO). Le conseil d'administration du spécialiste zurichois des accès sécurisées a nommé à ce poste Christina Johansson, laquelle a récemment assumé des fonctions identiques au sein du groupe allemand Bilfinger de 2018 à 2022 et assuré l'intérim à la direction générale entre janvier 2021 et mars dernier. Elle succédera au 1er décembre à Kaspar Kelterborn, lequel dirige les finances de Dormakaba depuis le départ à fin mars du titulaire Bernd Blinker.

Agée de 56 ans, Mme Johansson apporte à Dormakaba plus de 25 ans d'expérience internationale, non seulement dans la gestion des finances, mais aussi en tant que cadre supérieure et administratrice de sociétés cotées en Bourse dans l'industrie, les services et le conseil, précise mercredi le groupe établi à Rümlang.

Avant d'oeuvrer pour le compte de Bilfinger, un prestataire de services industriels, elle a exercé de 2016 à 2018 la fonction de directrice financière du fabricant zurichois de véhicules de voirie et des machines agricoles Bucher Industries, après avoir assumé des responsabilités identiques de 2014 à 2016 pour le compte du spécialiste, également zurichois, de la maintenance d'avions SR Technics.

Christina Johansson est en outre membre du conseil d'administration et présidente du comité d'audit du producteur de produits laitiers lucernois Emmi et du groupe allemand About You. Citoyenne suisse, suédoise et norvégienne, Mme Johansson dispose d'un diplôme d'économiste obtenu à l'Université Växjö, à Lund en Suède, complété de plusieurs autres titres universitaires décrochés à Londres et Kiel, ainsi qu'à l'Université de Zurich.

L'actuel directeur financier par intérim, Kaspar Kelterborn, restera dans l'entreprise jusqu'à fin décembre 2022, assurant la transition après l'entrée en fonctions de Mme Johansson au début de ce même mois.

