Dormakaba signe un accord de collaboration avec l'allemand Schüco

Zurich (awp) - Dormakaba s'est est engagé dans une coopération stratégique avec le spécialiste allemand de l'enveloppe du bâtiment Schüco. Le spécialiste zurichois des systèmes d'accès sécurisés et son partenaire d'outre-Rhin entendent dans un premier temps développer un système de gestion des accès intégré aux portes et mettre en réseau EntriWorX, la plate-forme numérique pour les solutions de portes et l'outil de configuration et de calcul SchüCal.

Selon le communiqué de Dormakaba diffusé jeudi, les deux entreprises veulent simplifier la vie de leurs clients en combinant leur expertise numérique dans le développement de systèmes de portes "intelligents". Le partenariat, dont les éventuels détails financiers ne sont pas dévoilés, permet à Dormakaba d'acquérir un savoir-faire dans le domaine de l'élément de porte par le biais d'un partenaire solide comme Schüco.

Dans le cadre de l'accord, un système global évolutif de gestion des accès associant l'expertise et les composants des deux entreprises sera développé, tant pour les habitations privées que pour les applications commerciales. En outre, les deux entreprises veulent contribuer à d'autres thèmes liés au matériel et au marketing. Les premiers produits issus de la collaboration seront présentés au printemps prochain.

Fondé en 1951 et établi à Bielefeld, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Schüco développe et commercialise des solutions système en réseau pour les fenêtres, les portes et les façades. Employant 6330 collaborateurs dans le monde, le spécialiste de l'enveloppe du bâtiment propose des conseils et des solutions numériques pour toutes les phases d'un projet de construction - de l'idée initiale au montage en passant par la planification et la fabrication - a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires annuel de 1,995 milliard d'euros.

