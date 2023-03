Dormakaba voit sa rentabilité semestrielle se replier

Zurich (awp) - Le spécialiste des accès sécurisés aux bâtiments Dormakaba a vu sa rentabilité au cours de son premier semestre décalé 2022/2023, clos fin décembre, se contracter tandis que le chiffre d'affaires a progressé, indique mardi l'entreprise de Rümlang.

Durant la période sous revue, les recettes se sont améliorées de 5,2% à 1,42 milliard de francs suisses. La croissance organique s'est inscrite à 8% et la hausse des prix ont contribué à hauteur de 6,5%, énumère un communiqué.

Le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) ajusté a diminué de 4,6% à 184,6 millions de francs suisses et la marge afférente a cédé 1,3 point de pourcentage à 13%. Le bénéfice net pour sa part s'est contracté de 15,6% à 84,9 millions.

A l'exception du bénéfice net, en dessous des attentes, les autres chiffres sont peu ou prou conformes au consensus AWP.

Concernant la marche des affaires au cours des prochains mois, la société note que ses clients du secteur immobilier et de la construction continuent à faire face à un renchérissement des matières premières et une hausse des taux d'intérêt. Nonobstant ces défis, la direction prévoit pour l'ensemble de l'exercice une meilleure marge Ebitda ajustée et une croissance des ventes dans le haut de la fourchette 3-5%.

