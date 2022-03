Revenus et bénéfice en hausse pour Dormakaba au 1er semestre 2021/22

Zurich (awp) - Dormakaba a poursuivi son redressement au premier semestre de l'exercice décalé 2021/22 clos fin décembre. Affichant des revenus en hausse, le spécialiste zurichois des accès sécurisés a vu son bénéfice net légèrement progresser, soit de 0,7%, passant en l'espace d'un an de 99,9 à 100,6 millions de francs suisses.

S'étoffant pour sa part de 10% sur un an, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 1,35 milliard de francs suisses, a précisé mercredi l'entreprise établie à Rümlang. Alors que les effets de change ont contribué à une hausse des ventes de 0,9% ou 11,1 millions et les changements intervenus au niveau du périmètre de consolidation à hauteur de 2,5% ou 30,4 millions, la croissance organique s'est fixée à 6,6%.

En matière de rentabilité, le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) ajusté des éléments considérés comme exceptionnels s'est hissé à 193,5 millions de francs suisses, contre 179,3 millions douze mois auparavant. La marge correspondante s'est en revanche détériorée, à 14,3%, contre 14,6% à fin décembre 2020.

La performance d'ensemble s'est révélée plus ou moins en ligne avec les attentes des analystes sondés par AWP. Alors que les revenus et l'Ebitda ajusté ont dépassé les projections, le bénéfice net et la marge Ebitda sont restées en deçà des prévisions des experts.

Dans son communiqué, Dormakaba note que la croissance a été soutenue par une forte activité sur les marchés asiatiques, une demande continue en Europe ainsi qu'une amélioration du marché américain de la construction commerciale, en particulier dans la rénovation et le remplacement. Toutefois, les pénuries de main-d'œuvre et les difficultés d'approvisionnement, en particulier pour les composants électroniques, ont continué à affecter l'activité.

Dormakaba relève en outre avoir adopté une politique de prix "proactive", laquelle lui a permis de largement compenser l'inflation des matières premières, ainsi que la hausse des coûts de transport et de la main-d'oeuvre.

Evoquant ses perspectives, Dormakaba confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2021/22. L'entreprise anticipe une croissance organique des ventes entre 3% et 5% ainsi qu'une marge Ebitda ajustée légèrement supérieure à 14,2%. Ces attentes se basent sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de nouvelle détérioration de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les composants électroniques, ce qui aurait un impact temporaire sur certaines activités à forte marge, avertit cependant le groupe.

Ce dernier ajoute que ses projections ne tiennent pas compte de l'impact potentiel résultant de l'escalade actuelle du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Nouveau directeur des finances

En parallèle à sa performance semestrielle, Dormakaba a fait part de la nomination de Kaspar Kelterborn en tant que directeur financier par intérim. Le responsable, qui succède à Bernd Brinker, lequel quittera Dormakaba à la fin du mois de mars 2022 comme annoncé en novembre dernier, prendra ses fonctions le 1er avril, jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire du poste.

Dirigeant expérimenté, Kaspar Kelterborn, a occupé plusieurs postes de directeur financier dans des entreprises industrielles, le plus récemment dans l'ex-groupe industriel Conzzeta, désormais Bystronic, où il a été directeur financier et membre du comité exécutif de 2006 à 2021. Auparavant, il a dirigé les finances d'Unaxis, ancien nom d'Oerlikon, et a occupé divers postes de direction internationale dans le domaine des finances et du contrôle de gestion au sein du groupe Clariant.

Le groupe prévoit un renouvellement accéléré et échelonné de son conseil d'administration, un certain nombre de départs étant envisagés dans les années à venir pour des raisons d'âge et de longs mandats. Dans le cadre de ce processus, John Heppner se retirera lors de l'assemblée générale annuelle d'octobre 2022. Le vice-président et principal administrateur indépendant Hans Hess a aussi décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat.

Quant au président Riet Cadonau, il quittera son poste au plus tard lors de l'assemblée générale annuelle d'octobre 2023. Le conseil d'administration a lancé un processus de succession dirigé par le comité de nomination et de rémunération et informera des nouvelles propositions de nomination au sein de l'organe de surveillance pour l'assemblée générale annuelle de 2022 au cours du troisième trimestre de l'année civile en cours.

