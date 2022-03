Un clin d'œil au futur : un espace de co-working pour les startups de la blockchain

Souvent citée comme la technologie qui donne le coup d'envoi de la « deuxième ère de l'internet« , la blockchain transforme déjà le monde des affaires et les affaires humaines. Popularisée comme la technologie à l'origine du BitCoin, la blockchain est une base de données décentralisée stockée sur différents ordinateurs sous forme de copies identiques. Comme aucun utilisateur ne peut altérer ou modifier ces informations, la blockchain est incorruptible, c'est pourquoi beaucoup la présentent comme la révolution qui bouleverse le monde tel que nous le connaissons. De la finance à la construction, les possibilités de valorisation de la blockchain sont illimitées.

Selon Don Tapscott, l'auteur du best-seller Blockchain Revolution, il s'agit de la plus grande innovation en informatique.

« Une base de données distribuée immuable et inviolable d'actifs numériques. C'est une plateforme pour la vérité et c'est une plateforme pour la confiance. Les implications sont stupéfiantes », a déclaré Tapscott dans une interview avec McKinsey. « Je n'ai jamais vu une technologie dont je pensais qu'elle avait un plus grand potentiel pour l'humanité ».

Les startups de la blockchain envahissent le monde

Le monde adopte cette révolution, et même si la blockchain est encore une nouvelle technologie, son marché mondial connaît une croissance fulgurante. Depuis 2013, plus de 3700 entreprises blockchain ont levé 23,7 milliards de dollars d'investissements. Cependant, alors que des milliers de startups blockchain à travers le monde jouent des coudes sur la scène technologique, les bureaux traditionnels sont-ils prêts pour cette prise de pouvoir ?

« Il y a beaucoup d'excitation autour des startups blockchain », a déclaré le fondateur de Full Node et le directeur général de Gnosis. Friederike Ernst cofondateur de Full Node et directeur de l'exploitation chez Gnosis. « Blockchain est un secteur à forte croissance, et toutes les startups ont des besoins et des défis uniques. »

En effet, AngelList, une plateforme américaine destinée aux startups et aux investisseurs providentiels, répertorie près de 5 000 startups blockchain, qui ont une valorisation d'environ 5 millions de dollars chacune en moyenne.

Les affaires peuvent être volatiles ou cathartiques dans n'importe quelle startup. Cependant, dans un secteur comme celui de la blockchain, les changements peuvent être encore plus rapides. Ainsi, les besoins spatiaux les plus importants d'une startup blockchain sont la flexibilité et, bien que souvent négligée, la communauté.

Friederike Ernst, cofondatrice de Full Node et COO chez Gnosis

C'est pourquoi Ernst et ses collègues ont créé Full Node, un espace professionnel basé à Berlin où les initiatives liées à la blockchain et au web 3.0 peuvent travailler et collaborer.

Full Node : Un centre pour la décentralisation

Accueillant actuellement plus de 20 entreprises, Full Node est le plus grand espace de co-working pour les technologies web 3.0 en Europe. Alors que la plupart des espaces de co-working traditionnels s'adressent aux freelances individuels, Full Node est spécialisé dans les petites entreprises de blockchain qui souhaitent optimiser leur croissance. L'espace propose des bureaux privés, ainsi que des bureaux fixes. L'entreprise doit son nom à un jeu de mots que les initiés du secteur pourraient reconnaître : Dans une blockchain, un « full node » est un programme qui valide les transactions et les blocs.

L'éthique de l'entreprise s'aligne sur ce nom, puisque Full Node vise à connecter les professionnels de la blockchain et à valider leurs idées. Par le biais de rencontres, d'ateliers et d'événements, Full Node est un centre qui facilite la mise en réseau et la connexion entre les plus brillants esprits de la blockchain en Europe.

En tant que technologie décentralisée, la blockchain a déjà un impact sur le monde, mais il s'agit encore d'une jeune branche de la technologie. Ainsi, les professionnels de la blockchain sont souvent encore une force hautement spécialisée dans le monde de la technologie, et cultiver des espaces de collaboration est la clé de leur succès.

« Cela rend plus difficile pour les startups ou les professionnels de la blockchain de se rencontrer, d'échanger des idées et d'améliorer leurs produits, ce qui rend très précieux un espace de co-working pour les startups dédiées à leur secteur », a-t-elle ajouté.

Fidèle aux principes fondamentaux de la blockchain, Full Node propose un espace qui favorise l'ouverture, la transparence et l'interaction.

L'espace de co-working, situé dans le bâtiment historique de la poste, offre une structure variée de bureaux fermés et de zones de co-working ouvertes. Les parois vitrées transparentes facilitent le travail concentré, tout en permettant une communication ouverte. Co-Working pour les petites entreprises pour une synergie Le co-working est la nouvelle norme pour des millions de professionnels en col blanc dans le monde - et il est encore plus en vue dans la sphère de la tech. En 2019, on comptait environ 35 000 espaces de travail flexibles dans le monde. Comme de nombreuses entreprises s'ouvrent pour intégrer le travail à distance, la demande d'espaces de co-working explose.

Si les freelances constituent toujours la plus grande cohorte démographique parmi les collègues de travail, les petites entreprises et les startups privilégient de plus en plus les espaces de co-working également, grâce à leur flexibilité et leur côté pratique. Selon Mike Schmutzler, chef de produit systèmes de verre intérieur chez dormakaba, les espaces de travail collaboratif sont bien plus que de simples bureaux pour les startups et les petites entreprises.

« Surtout si les bons éléments architecturaux sont < /a>en place, les espaces de co-working peuvent rapidement se transformer en plaques tournantes de la réussite entrepreneuriale », a déclaré Mike Schmutzler. Il pense que les espaces de co-working spécialisés, en particulier pour les startups et les petites entreprises, sont l'avenir du travail et de la vie de bureau.

Les nouvelles méthodes de travail sont fondées sur l'échange et la coopération. L'impact du hasard a également un rôle à jouer dans la création d'idées innovantes. Il s'agit de créer des possibilités dans l'espace productif entre la communication informelle et le travail concentré.

La créativité et la communication ne sont pas le fruit du hasard. Notre tâche consiste à proposer des options pour diverses méthodes de travail. Il s'agit d'espaces ouverts pour le travail en équipe, d'endroits confortables pour la réflexion et même de zones de retrait pour le travail concentré.

Margit Sichrovsky, partenaire de LXSY ARCHITEKTEN, qui a conçu l'espace de travail Full Node.