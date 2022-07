dormakaba : Comment les hôpitaux verts peuvent améliorer la santé publique

Il est impossible de séparer la santé de notre planète de la santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ un quart des maladies et des décès dans le monde sont dus à des facteurs environnementaux, ce qui coûte au moins 13 millions de vies par an.

Compte tenu de l'impact croissant du changement climatique et de la pollution, les conséquences environnementales sur la santé humaine ne font qu'augmenter. D'autre part, les installations qui traitent de ces questions continuent de contribuer au problème. Les hôpitaux utilisent plus de ressources et produisent plus de déchets que la plupart des autres bâtiments commerciaux de taille équivalente. Son empreinte écologique est si importante que si la la santé était un pays il serait le cinquième plus grand émetteur mondial, plus que l'aviation ou l'industrie du transport maritime.

Il est donc impératif de repenser et de redéfinir nos structures de santé afin de ne pas peser sur notre planète et donc sur la santé publique.

Qu'est-ce qu'un hôpital vert ?

Un hôpital durable est également connu sous le nom d"'hôpital vert". Le concept s'est développé considérablement au cours des dernières décennies dans le secteur des soins de santé afin de résoudre le problème de la santé publique et de l'environnement.

Le Bureau de l'exécutif fédéral de l'environnement décrit un bâtiment écologique ou durable est "la pratique consistant à accroître l'efficacité avec laquelle les bâtiments et leurs sites utilisent l'énergie, l'eau et les matériaux, et à réduire l'impact des bâtiments sur la santé humaine et l'environnement, en améliorant le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et le retrait - tout au long du cycle de vie du bâtiment".

Par conséquent, un hôpital vert a pris des mesures tangibles pour créer des structures et des processus qui éliminent l'impact environnemental afin de promouvoir la santé publique.

Voici quatre stratégies que les hôpitaux et les établissements de soins de santé peuvent adopter pour devenir plus écologiques en remplissant la première condition de l'adhésion à l'UE

Comment un hôpital peut-il devenir plus durable ?

Économie d'énergie

Les hôpitaux ont tendance à consommer beaucoup d'énergie et sont actifs 24 heures sur 24, 365 jours par an. Cette utilisation hyperactive de l'énergie signifie également qu'il existe de nombreuses possibilités de la réduire et de la conserver dans un hôpital.

Bien que chaque hôpital ait des exigences spécifiques, le contrôle de la lumière et de la température est une solution universellement rentable. Parmi les stratégies d'économie d'énergie les plus importantes, on peut citer l'exploitation de la lumière du jour et l'installation de solutions d'accès numérisées pour réduire les fuites d'air et leur entretien périodique.

Idéalement, les hôpitaux devraient pouvoir bénéficier d'un certification LEED un programme créé pour encourager les concepteurs et les gestionnaires immobiliers à ajouter une valeur durable à leurs bâtiments.

Une gestion efficace des déchets

Selon Healthcare Without Harm, une organisation qui se consacre à la réduction de l'empreinte environnementale du secteur de la santé, plus de la moitié de la population mondiale est menacée par l'impact sanitaire des déchets médicaux.

La gestion inappropriée de déchets médicaux a non seulement un coût écologique, mais représente également un danger pour les patients, le personnel de santé et les communautés.

Pour éliminer ces risques, l'OCDE recommande aux hôpitaux de promouvoir des pratiques qui réduisent le volume des déchets produits et assurent leur tri.

Conception biophilique

Le design biophilique intègre les éléments et processus naturels dans l'espace de vie. Un nombre croissant d'établissements de soins de santé ont adopté cette approche et en retirent de nombreux avantages pour l'environnement et le bien-être.

Les transformations de l'hôpital Khoo Teck Puat de Singapour, connu sous le nom d'"hôpital dans un jardin, et de jardin dans un hôpital", sont un exemple des pouvoirs de guérison de la conception biophilique, tant pour les environnements que pour les patients.

Le toit de vert a optimisé la lumière naturelle et l'environnement naturel de ce magnifique hôpital non seulement réduisent l'empreinte écologique, mais il est prouvé qu'elles améliorent la santé et le bien-être.

Adopter la numérisation

La numérisation, qui continue de remodeler nos économies, est également une tendance clé dans le secteur des soins de santé. Elle touche presque tous les aspects et offre d'innombrables possibilités de croissance, d'efficacité et de durabilité.

Grâce aux solutions numériques, les patients peuvent bénéficier de visites moins nombreuses mais beaucoup plus efficaces à l'hôpital, avec 26% de réduction de visites en personne. L'utilisation de dossiers médicaux électroniques permet d'économiser des millions de tonnes de papier chaque année, ainsi que les ressources nécessaires au stockage physique et à la gestion des documents.

Les solutions numériques telles que les capteurs IoT ou les systèmes de sécurité intelligente et contrôle d'accès peuvent contribuer davantage à l'écologisation des établissements de santé.