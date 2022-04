dormakaba : Les nouvelles technologies appliquées au secteur de l'hôtellerie

Applications pour smartphones, conciergeries numériques, systèmes robotisés et accès biométriques. La technologie est aujourd'hui une composante essentielle d'un service hôtelier et son impact sur l'industrie nous permet de découvrir les perspectives d'avenir de l'industrie hôtelière. Dans les années qui ont précédé la pandémie, les chaînes hôtelières les plus prestigieuses avaient revu leurs stratégies et investi massivement dans des technologies qui rendraient l'expérience de leurs clients plus facile et sans contact.

Dans la vie de tous les jours, l'impact des technologies qui ont été les protagonistes de la quatrième révolution industrielle a été incroyable et le monde de l'hôtellerie a définitivement changé pour répondre aux besoins de voyageurs de plus en plus intelligents. Une enquête PWC nous donne des données importantes en rapport avec les nouvelles tendances de l'industrie. 81% des répondants, dès 2019, disaient préférer un hôtel qui proposait un séjour digitalisé et 66% étaient prêts à dépenser plus pour un hôtel avec un service d'enregistrement optimisé.

Oubliez votre clé, mais pas votre smartphone !

Nos hôtes ont toujours été au cœur de tout ce que nous faisons et, ces dernières années, l'intégration du physique et du numérique a été un axe essentiel de notre innovation… nous avons rapidement accéléré nos efforts pour garantir des expériences sans contact et sécurisées à nos hôtes dans le monde entier.

Mike Gathright, vice-président de l'expérience client, Hilton Worldwide

L'utilisation de clés numériques est très répandue dans le secteur de l'hôtellerie. Les clés numériques offrent plus d'autonomie aux clients et plus de contrôle aux gestionnaires d'installations. Ces fonctionnalités, ainsi que d'autres, peuvent être concentrées dans une seule application que les clients doivent télécharger sur leurs smartphones. La célèbre chaîne hôtelière américaine Hilton a développé l'application Hilton Honors pour améliorer l'expérience de ses clients, avec de bons résultats.

L'application vous permet d'accélérer les opérations à la réception grâce à l'enregistrement numérique. La clé de la chambre est associée au téléphone et avec elle, vous pouvez accéder directement à votre chambre et aux zones publiques de l'hôtel. Aujourd'hui, Hilton Honors est disponible dans plus de 80 % des hôtels Hilton, gérant plus de 121 millions d'accès.

Robotique et hotellerie

De plus en plus multidisciplinaire, la robotique est aujourd'hui une science évolutive, capable de se décliner en applications appartenant à des contextes différents, dont l'industrie hôtelière.

Au Yotel de New York, qui, depuis son ouverture près de Times Square, est devenu synonyme de technologie, un bras robotique capte l'attention des clients et des passants curieux. Il domine le hall d'entrée et met à la disposition des clients une bagagerie entièrement automatisée. À Nagasaki, au Japon, l'hôtel Henn-na est devenu le premier hôtel au monde doté d'un personnel robotisé. Des robots sont présents à la réception et comme points d'information pour les clients. L'interaction se fait par reconnaissance biométrique et par un simple dialogue.

Intelligence artificielle et biométrie

La structure qui représente le mieux la combinaison des technologies est le joyau d'Alibaba : l'hôtel FlyZoo, situé dans la ville de Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang.

Alors que la technologie intelligente est en train de remodeler les industries, l'hôtel FlyZoo représente l'effort d'Alibaba pour marier l'hôtellerie et la technologie et,finalement, inspirer et habiliter l'industrie du tourisme à adopter l'innovation.

Comme dans le cas des hôtels Hilton, tout commence par une application : FlyZoo. À partir de là, les voyageurs peuvent réserver leur chambre, choisir l'étage et l'orientation de leur chambre. FlyZoo offre une gamme de services basés sur l'intelligence artificielle pour créer une expérience pratique, simple et entièrement sans contact pour les clients. Par exemple, ils peuvent choisir d'utiliser la reconnaissance faciale en envoyant une photo de leur visage lors de la réservation pour avoir accès à l'hôtel. Cela signifie que pour utiliser l'ascenseur, entrer dans leur chambre ou accéder aux salles de sport ou aux piscines, il leur suffit de se montrer à un lecteur facial biométrique pour s'identifier.

Chaque chambre est également équipée de l'assistant intelligent Tmall Genie, qui aide les clients à régler la température, les lumières, les rideaux ou à écouter de la musique. Ce bijou de domotique interagit avec les invités en répondant à leurs demandes par des commandes vocales.

Le secteur de l'hôtellerie est extrêmement compétitif, ce qui oblige les établissements à suivre l'évolution des tendances technologiques. La technologie peut aider le secteur à simplifier les processus, à optimiser les coûts d'exploitation et à améliorer l'expérience des clients.