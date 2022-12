dormakaba : Les villes verticales peuvent-elles résoudre le problème de la surpopulation urbaine ?

D'ici 2050, 70 %des 10 milliards d'habitants que devrait compter la planète vivront dans des villes, soit environ 7 milliards de citadins, contre 4,4 milliards aujourd'hui.

L'essentiel de cette urbanisation galopante aura lieu dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Même si ces pays disposent d'une vaste masse terrestre, ils pourraient avoir du mal à faire face à cette croissance urbaine en termes de terrains à construire.

Selon certaines estimations, si ces trois géants asiatiques devaient devenir aussi urbanisés que les États-Unis au cours des prochaines décennies, la Chine devrait construire l'équivalent de trois États-Unis, l'Inde cinq États-Unis et l'Indonésie plus de deux États-Unis, soit un total de plus de dix États-Unis.

Face à ces graves problèmes de conception urbaine, de nombreux urbanistes et futurologues ont commencé à proposer une nouvelle solution : les villes verticales.

Qu'est-ce qu'une ville verticale ?

Une ville verticale est un habitat humain complet contenu dans un immeuble de très grande hauteur ou un réseau interconnecté d'immeubles de très grande hauteur ; il ne faut donc pas la confondre simplement avec un centre urbain dense comportant de nombreux gratte-ciel.

L'idée centrale d'une ville verticale permettant d'économiser les ressources et d'être proche de tout n'est pas nouvelle : il y a plus de 2 000 ans, à Carthage, située dans l'actuelle Tunisie, il existait déjà un centre résidentiel étroit dont les bâtiments pouvaient atteindre six étages. Grâce aux progrès des technologies architecturales, la hauteur des bâtiments n'a cessé de croître.

Cependant, c'est un bâtiment moderne comme le Burj Khalifa de Dubaï, qui peut accueillir 100 000 personnes dans sa structure de 160 étages, qui a réveillé les visionnaires et leur a fait prendre conscience des possibilités et des opportunités. La Chine, qui abrite le plus grand nombre de bâtiments de très grande hauteur au monde, a suivi le mouvement jusqu'en 2022.

Avantages et défis d'une ville verticale

D'autant plus qu'ils doivent être construits avec les technologies architecturales les plus pointues, les immeubles de très grande hauteur figurent parmi les solutions d'urbanisme les plus durables. Ils apportent une contribution positive à l'environnement en évitant la perte de terres agricoles tout en réduisant la pollution atmosphérique, les besoins énergétiques, les distances de déplacement et la dépendance à l'égard des routes.

Même si une ville verticale peut évoquer des images post-apocalyptiques et sombres d'isolement et de déconnexion complets, le contraire peut être vrai grâce à des caractéristiques de conception appropriées. Les structures des villes verticales peuvent également comporter des "forêts verticales" avec des dizaines de milliers d'arbres, de superbes jardins et ponts aériens, des toits verts, ainsi qu'un engagement ferme envers les espaces publics.

D'autre part, la construction d'une ville verticale utopique de manière correcte et durable nécessite une quantité extraordinaire de fonds et de ressources et n'est donc pas facilement accessible.

Certains affirment également que les villes verticales pourraient accélérer les risques d'isolement et de maladie mentale, et qu'elles peuvent contribuer à accélérer la propagation de maladies potentielles. Les vents violents à des hauteurs extrêmes sont également connus pour provoquer le mal des transports.

Ce n'est pas un hasard si tous les films de science-fiction, de Metropolis à Blade Runner en passant par Star Wars, envisagent la ville dense et à plusieurs niveaux du futur.

Anthony Wood, président du Conseil des grands immeubles et de l'habitat urbain, au Guardian. "La raison est que cela a complètement du sens".

Aucune solution ne permettra à elle seule de relever les plus grands défis du monde, tels que le changement climatique, le boom de l'urbanisation ou la répartition des ressources, et les villes verticales ne font pas exception.

Dans de nombreux endroits où l'économie est en pleine croissance mais où la densité de population est faible, comme dans des pays comme l'Australie, la Mongolie ou le Botswana, les villes verticales ne seront probablement jamais nécessaires.

Toutefois, compte tenu de l'urgence et de l'ampleur de nos problèmes mondiaux, les villes verticales feront probablement partie de l'écosystème d'un large éventail de solutions.