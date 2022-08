dormakaba : Que représente le marché du Smart Building en France ?

Le Smart Building constitue une véritable révolution dans la gestion des bâtiments et l'optimisation énergétique. Grâce aux informations fournies en temps réel par de multiples capteurs, l'IOT et les produits connectés, les entreprises et les institutions peuvent diminuer leurs coûts. Les nouvelles technologies mises en place permettent également d'avoir une meilleure gestion énergétique, améliorer la sécurité et assurer de meilleures conditions de travail. Pour comprendre où en est ce secteur en fort développement dans l'Hexagone, il apparaît intéressant de faire un point complet sur le marché français du Smart Building.

Smart Building : un secteur jeune en plein essor

Déjà bien implantés en France, les bâtiments intelligents pourraient devenir incontournables dans les prochaines années. Ces sites équipés de capteurs et de produits connectés, permettent la collecte de données variées, autant d'informations qui servent à piloter les bâtiments ou centres commerciaux pour gagner en confort et en efficacité au quotidien. Avec un smartphone ou une tablette, il devient possible de visualiser en temps réel les différents paramètres d'un immeuble ou d'un site industriel. Les salariés peuvent également avoir accès à certaines données afin de savoir quelles salles sont occupées ou quelles places de parking sont disponibles.

Si le marché du Smart Building n'en est encore qu'à ses débuts en France, il présente néanmoins des perspectives très prometteuses. Un récent rapport de l'institut d'études spécialisé Xerfi a démontré que le secteur avait progressé de 5 % depuis 2019, pour atteindre les 360 millions d'euros. Cet engouement devrait augmenter dans les prochains mois, avec un seuil à 390 millions évoqués à l'horizon 2023. Les experts du secteur pourraient voir leur chiffre d'affaires augmenter de 15 % par an pour 2022 et 2023. Parmi les raisons de ce succès, le rapport évoque l'importance de limiter l'impact environnemental. De nouvelles réglementations autour de la maîtrise des coûts énergétiques étant en cours de réflexion !

Le Smart Building, une nécessité pour les nouveaux bâtiments

Les obligations imposées par la réglementation thermique RT 2012 et la RE2020 poussent les constructeurs à concevoir et construire des bâtiments plus économes en énergie. Le site du Ministère Français de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) précise que les bâtiments neufs doivent être conçus de manière à réduire leur consommation d'énergie d'au moins 50% par rapport au bâtiment de référence. Cela signifie que les nouveaux bâtiments doivent être "à énergie quasi nulle" (NZEB). Ainsi, la réglementation thermique impose l'utilisation de nouvelles techniques de construction et d'équipements plus performants.

Des solutions innovantes et performantes pour les bâtiments intelligents

La croissance du secteur trouve aussi une explication dans le besoin en sécurité croissant et de fiabilité inhérente à de nombreux bâtiments. Les hôpitaux, les aéroports, les hôtels et les bureaux nécessitent un haut niveau de sécurité pour leurs accès, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'installation de capteurs, de produits intelligents et d'objets connectés est l'assurance de disposer d'informations fiables en temps réel dans un tableau de bord, une solution pertinente pour faciliter la gestion des bâtiments et profiter d'un contrôle accru. Pour les propriétaires, le Smart Building est un moyen efficace d'améliorer le fonctionnement des biens, d'augmenter leur valeur et gérer la consommation énergétique.

Afin d'accompagner cette dynamique ; besoin croissant en produits intelligents et connectés, gestion des données en temps réel grâce à des tableaux de bord ; Dormakaba a développé un nouvel écosystème appelé EntriWorX et mis en place des produits & solutions connectés tel que EntriWorX insights qui permet une gestion intelligente de l'optimisation de l'espace.

Le Smart Building, accélérateur de la transition énergétique !

Initié en 2020 par le gouvernement, le plan France Relance vise la modernisation des bâtiments anciens et une optimisation de leurs dépenses énergétiques. Le Smart Building constitue dans ce cadre un allié précieux, ses principes allant de pair avec des performances énergétiques accrues pour les immeubles et les sites commerciaux comme industriels. Les données réunies et leur analyse permettent de gérer l'alimentation des espaces, de surveiller les dépenses et de contrôler avec une grande précision le chauffage, les éclairages et les occultants de chaque pièce. De fait, la technologie du Smart Building apporte des solutions adaptées pour une meilleure maîtrise énergétique.

Selon plusieurs études, une réduction moyenne de 30 % des kW nécessaires à l'exploitation des immeubles est possible grâce aux bâtiments intelligents. Faciles d'utilisation, ces technologies numériques constituent à ce jour le moyen le plus efficace pour diminuer l'impact environnemental des sites. Pour les propriétaires, c'est aussi une façon de rendre leurs immeubles plus attractifs et donc plus faciles à louer.

Il est possible de noter par ailleurs la grande diversité de services et d'applications offerte par le Smart Building. Les nouvelles technologies embarquées sur site peuvent indiquer l'occupation des lieux, la température et l'humidité, mais également fournir un panel complet d'informations concernant les accès des différentes salles. Une plateforme centralisée peut ainsi être employée pour gérer les portes automatiques, les systèmes de contrôle d'accès électroniques, les serrures d'hôtel ou les issues de secours.

Le Smart Building a pour ambition de permettre une meilleure exploitation des bâtiments - de la gestion optimale des espaces aux économies d'énergie - et d'être au service des utilisateurs. En France, nous n'en sommes qu'au début ! Grâce aux innovations, le bâtiment intelligent deviendra la norme des nouvelles constructions. Et il est source d'inspiration pour la rénovation des bâtiments anciens. Les gains de performance pouvant être importants, aussi bien pour le conforts des usagers que pour la durabilité. La tendance : le bâtiment intelligent consolide sa place dans la smart City !